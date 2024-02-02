Культура 02 февраля 2024, 14:13 Режиссер Баранов рассказал о работе над фильмом про Жириновского Режиссер Баранов объявил о плане снять фильм-байопик о Жириновском РИА «Новости»

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Биографический фильм о политике, основателе и лидере Либерально-демократической партии Владимире Жириновском решил снять режиссер Александр Баранов. В беседе с НСН он заявил, что уже подготовил сценарий и сейчас занят поиском актера для главной роли.

Будущую картину назвали «Жириновский. Взлет». За основу сюжета взяли создание партии и формирование главного героя как политика.

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«Рассматриваем пока два варианта киноленты: первый для экрана, а потом уже хотим более подробную биографию показать, охватив больший промежуток жизни», — заявил Баранов.

Режиссер подчеркнул, что выбор актера на главную роль оказался чрезвычайно сложным, так как правильно сыграть харизматичного Жириновского и передать всю его экспрессию и эмоцию сможет не каждый.

«Если будем подражать его фразам, то упадем в пародию, а если не будем, то это уже будет не Жириновский. Вот надо искать пути и думать, как решить эту задачу», — пояснил Баранов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии РИА «Новости» заявил об участии партии в работе над картиной. Он подчеркнул, что это масштабный игровой фильм, который расскажет о жизненном пути политика.

«Для кого-то Владимир Вольфович обязательно станет примером, а для нас, тех, кто разделяет идеи Жириновского, — данью уважения к его заслугам», — добавил он.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в одной из московских больниц, куда его привезли с коронавирусной инфекцией.

Похороны одного из самых ярких политиков современной России прошли на Новодевичьем кладбище. Первым на прощание с лидером ЛДПР приехал президент России Владимир Путин.

После смерти Жириновского в интернете начали распространяться записи его выступлений с различными прогнозами, большая часть из которых сбылась в реальности.