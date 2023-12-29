Знаменитости 29 декабря 2023, 12:51 Киркорову нашли замену в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все» Mash: Филиппа Киркорова заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Директор телеканала ТНТ, управляющий директор «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки показала сцену, которую пересняли в фильме «Иван Васильевич меняет все». Эксклюзивные кадры она опубликовала в своем Telegram-канале.

«А у нас вовсю идут досъемы. Вот вам эксклюзив», — подписала видео Канделаки.

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В кадре появился актер Никита Кологривый, который прославился по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист сыграл в новогодней комедии Людовика XVI.

По данным Telegram-канала Mash, Кологривый заменил Филиппа Киркорова, которого решили убрать из картины после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Поп-певец должен был сыграть Петра I. Из-за этого команде пришлось переписывать сценарий, а монтажеры вырезали сцены с участием артиста. Из-за горящих сроков и внезапной съемки Кологривому предложили гонорар выше стандартного.

Киркорова уже убрали с постера фильма «Иван Васильевич меняет все». Его место на афише занял шоумен Павел Воля. Артист участвовал в «голой» вечеринке. После резонанса в Сети он записал видеообращение, в котором рассказал, что пришел на мероприятие «на пять минут».

А певицу Анну Асти, которая сыграла в комедии куклу Барби, заменит ее коллега по сцене — Клава Кока. После вечеринки, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой, Анна Асти лишилась новогоднего шоу в столичном клубе Gipsy, а также в «Барвихе Luxury Village». В последнем заведении ее заменит певица Люся Чеботина.