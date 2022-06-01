Российские кинотеатры начнут показывать сериалы

Кинотеатры в России за отсутствием голливудских новинок начнут показывать сериалы. Одним из первых на широких экранах выйдет сериал «Два холма», выпущенный в апреле на стриминговой платформе Start. Об этом написала газета «Ведомости».

Прокатчиком «Двух холмов», кинотеатральная премьера которого состоится 9 июня, выступит компания «Централ Партнершип». Гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин объяснил решение показывать сериал в кинотеатрах тем, что проект оказался успешным. И компания пробует новые для себя форматы дистрибьюции, добавил он.

Сериал «Манюня», основанный на одноименной книге писательницы Наринэ Абгарян и выпущенный на платформе Okko, в начале июня тоже ждет кинотеатральная премьера. Президент сети «Каро» Ольга Зинякова заявила, что сериал привлечет зрителей благодаря самой книге, масштабу ее экранизации, а также жанру комедии.

Представители сервисов Okko, Premier и Kion подтвердили, что хотели бы показывать свои сериалы в кино.

Крупнейшие мировые кинокомпании, в том числе Warner Bros., Disney и Universal с марта приостановили показы своих новинок в России, передала «Газета.ru».