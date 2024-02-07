Культура 07 февраля 2024, 17:06 Режиссер Баранов оценил кандидатуру актера Кологривого на роль Жириновского в фильме

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Режиссер Александр Баранов анонсировал съемки фильма об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Депутат Иван Вершинин заявил, что с главной ролью мог бы справиться актер Никита Кологривый, известный по нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Автор проекта прокомментировал идею в беседе с «Ридусом».

«Дойдет очередь до кастинга, тогда будем думать. То, что похож — да, я видел, что похож. Показали фотографии, по фотографиям очень похож, но надо смотреть, как на самом деле. Помимо внешнего сходства, нужно еще много чего другого», — высказался деятель культуры.

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По его словам, сроки проведения предварительного отбора пока не известны. Предположительно, просмотр начнется в течение полутора-двух месяцев.