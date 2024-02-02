Культура 02 февраля 2024, 02:28 Сериал «Слово пацана» покажут на НТВ без цензуры Вайнштейн: НТВ пустит в эфир «Слово пацана» без цензуры РИА «Новости»

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Телеканал НТВ покажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18+». Его не будут цензурировать для показа в эфире, сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Весной выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия „18+“, как она и была», — сказал он.

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По его словам, сериал будут показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение. Точную дату премьеры Вайнштейн не назвал.

Ранее ряд СМИ сообщил, что премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», которая должна была состояться 22 января, якобы перенесли на НТВ. Пресс-служба телеканала опровергла эту информацию.

Писатель Захар Прилепин пригласил в зону СВО звезду «Слово пацана» Никиту Кологривого. Ранее актер заявил, что до сих пор не посмотрел сериал, где исполнил роль Кащея.