Знаменитости 17 февраля 2024, 20:44 Никита Кологривый согласился сыграть роль Жириновского Актер Никита Кологривый появится на экране в роли Владимира Жириновского РИА «Новости»

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Роль основателя и многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского сыграет прославившийся после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый. Свое согласие он дал на встрече с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщил News.ru.

В ходе общения с политиком актер заявил, что зрители пока не увидели его в образе Владимира Жириновского, но уже в ближайшее время все изменят свою точку зрения.

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«Не только сыграю, но сделаю это лучше любого артиста в этой стране. Я докажу вам это и покажу», — пообещал Кологривый.

Режиссером биографического фильма об известном политике стал Александр Баранов. В начале февраля он сообщал, что сценарий и рабочее название картины «Жириновский. Взлет» уже есть. Не хватало только исполнителя главной роли.

Баранов пояснил, что в образе Жириновского должен предстать человек, который способен передать всю харизму и экспрессию политика. Он пояснил, что при подражании роль станет пародией, чего ему очень не хочется.

Оценивая кандидатуру Кологривого, режиссер заявил, что окончательное решение примет после кастинга. Он добавил, что внешнее сходство актера и молодого политика есть, но этого недостаточно.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил работу над картиной и сообщил, что партия принимает в проекте непосредственное участие, отдавая дань уважения своему бывшему лидеру.