Интересное 02 февраля 2023, 01:03 На грани фола. Кульбиты судьбы Михаила Саакашвили Политтехнолог Маркелов: Саакашвили вряд ли отпустят из-под стражи РИА «Новости»

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Состояние экс-президента Грузии Михаил Саакашвили вновь ухудшилось. Скандальный политик якобы буквально на грани. Так постоянно заявляют его соратники и родственники, а грузинские власти последовательно опровергают информацию о критическом состоянии Саакашвили. Последние месяцы он проходит лечение в одной из клиник Тбилиси, ожидая очередного приговора. Краткая история кульбитов карьеры Михаила Саакашвили, а также его перспективы — в материале «360».

Стипендиат Госдепа

Михаил Саакашвили пришел в политику рано — сразу после вуза. В 1992 году он окончил Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко. Учился на факультете международного права.

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Получив стипендию Госдепартамента США, поехал повышать уровень образования в Колумбийский университет в Нью-Йорке. Стажировался в Страсбургском институте прав человека, потом — в Академии европейского права во Флоренции и Гаагской академии международного права.

Депутат, министр, президент

Покатавшись по Америкам-Европам, Михаил вернулся обратно в Грузию. Здесь он (внезапно!) сделал отличную карьеру — от депутата до лидера парламентской фракции. А из депутатского кресла вскоре пересел в министерское.

Министром юстиции Михаил Саакашвили тоже работал недолго — с 12 октября 2000 года по 5 сентября 2001-го. В отставку подал демонстративно, обвинив действующего президента Эдуарда Шеварднадзе в коррупции. Тогда же политик создал оппозиционную партию «Национальное движение».

В результате Революции роз в 2003 году Саакашвили стал президентом Грузии.

РИА «Новости»

Сторонник НАТО и пожиратель галстуков

Сразу же после вступления в должность Саакашвили взял антироссийский курс. Кровавую провокацию грузинского президента в Южной Осетии Россия пресекла в 2008 году. Саакашвили тогда чуть не съел свой галстук.

Проблемы на президентском посту у него начались еще раньше. В 2007 году по стране прокатились массовые протесты, и Саакашвили пришлось уйти в отставку. Правда, внеочередные выборы он опять выиграл.

Михаил Саакашвили на обложке диска с компьютерной игрой «Противостояние: Принуждение к миру», разработанной компанией «Руссобит-М» / Википедия

Но фортуне политик где-то и что-то проиграл: уже с 2013 года начался период заката его карьеры. Саакашвили обвинили в растрате пяти миллионов долларов государственных средств, превышении полномочий, незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и других преступлениях. Ему пришлось бежать из страны.

Изрядно помотавшись по Украине, экс-президент Грузии тоже не скучал: побывал и в милости, и в немилости у Петра Порошенко, разругался с целым рядом украинских политиков и не раз как глава Одесской администрации оказывался в центре политических скандалов.

В конце концов, ему пришлось снова бежать. Обратно на Украину Саакашвили позвал новый президент — Владимир Зеленский.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили (на первом плане) во время встречи в киевском аэропорту «Борисполь». Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство / РИА «Новости»

Экспериментатор и мнимый больной

Осенью 2021 года политик вернулся на родину, где его тут же поместили под стражу. Саакашвили проходил сразу по нескольким уголовным делам. Некоторые приговоры ему вынесли заочно.

Экс-президента обвинили в причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани и избиению депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

В суде до сих пор рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о нападении на телекомпанию «Имеди» и растрате средств из госбюджета.

Участники акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перед резиденцией президента Грузии в центре Тбилиси / РИА «Новости»

Политический советник Сергей Маркелов объяснил «360», что Саакашвили вполне можно отнести к так называемым экспериментаторам в политике. Возможно, именно поэтому он и вернулся в Грузию.

Он — экспериментатор. Безусловно, ему хотелось нового интересного этапа. Он же и всю свою политику делал на грани фола. Сергей Маркелов политический советник

В большинстве своем подобный опыт опального экс-президента, по словам Маркелова, оказался неудачным. Не исключено, что на родину Саакашвили ехал с определенным «проектом» и прекрасно понимал риски оказаться за решеткой. Придумал ли политик план сам или действовал «по заданию» — не ясно.

Преувеличения ради пиара

Оказавшись в заключении, Саакашвили объявил голодовку и даже обещал не прекращать ее до конца жизни. Личный врач политика поспешил заявить, что его состояние из-за отказа от еды ухудшилось. Что в целом и произошло.

Маркелов заметил, что болезни Саакашвили и другие его «отравления тяжелыми металлами» могут быть всего лишь преувеличением ради пиара.

«Во все времена оппозиционеры используют этот „адвокатский“ трюк, чтобы получить помилование или одобрение общества. Сегодняшние власти Грузии трудно обвинить в садизме в отношении даже такого опального политика. Я думаю, что истина где-то посередине. Безусловно, у него есть какие-то проблемы со здоровьем. В силу разных обстоятельств — и бурной жизни в том числе. Но на 70% правда на стороне грузинских властей», — подчеркнул он.

Политический советник усомнился в критическом состоянии здоровья Саакашвили. Скорее всего, сторонники экс-президента Грузии сознательно преувеличивают серьезность положения дел. Что-то существенное в его защиту сказать уже трудно: у грузинских властей есть объективный набор фактов, который говорит о виновности политика.

Жонглировать информацией, что это якобы все наговоры, сейчас стало невозможно. Поэтому в ход идут такие трюки. Политика — это искусство работать в виртуальных мирах. Сергей Маркелов

Вырваться в Европу у Михаила Саакашвили удастся вряд ли, даже с учетом давления ЕС на Грузию. Связанные с его освобождением риски слишком велики, подчеркнул Маркелов.

«Он ведь может начать нести все что угодно в сторону Грузии. При этом он очень хороший фандрайзер (человек, который собирает средства, необходимые для реализации программ фонда, — прим. ред.). И власти Грузии рассуждают примерно так: сейчас отпустим его и — опять первые полосы газет, истощенные лица, материалы в духе „Я вышел из грузинских застенков, а вот вся правда о моей стране“», — пояснил политический советник.

Правительство Грузии, заключил он, сейчас занято грамотным лавированием во всех мировых заварушках. И дополнительная головная боль властям ни к чему.