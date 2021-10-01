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    01 октября 2021, 20:15

    Михаил Саакашвили объяснил свой приезд в Грузию «помощью народу»

    Александра Ломейко

    Политик Михаил Саакашвили, которого задержали в Грузии, объяснил свое возвращение в страну. Короткое видео появилось на его странице в Facebook.

    Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию для «помощи народу». Политик пообещал, что 3 октября «мы будем праздновать победу».

    Что подразумевал под этими словами экс-президент Грузии, неизвестно. Когда он записал ролик — тоже.

    О задержании Саакашвили сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Политика он назвал «обыкновенным преступником», уточнила газета «Известия», с которым будут поступать по букве закона.

    В Грузии Михаил Саакашвили может сесть в тюрьму на семь лет. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Суд заочно выдал постановление об аресте бывшего президента страны.