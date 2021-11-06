Адвокат объяснил видео, на котором Саакашвили ел во время голодовки

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что политик не прекращал голодовку. Он объяснил появление видео, на котором политик принимает пищу. Защитник сказал, что на кадрах, опубликованным Минюстом, Саакашвили принимает витамины и соки — это необходимо для поддержания организма.

В беседе с РБК Басилая раскритиковал решение ведомства обнародовать кадры с Саакашвили. Юрист отметил, что видео можно неправильно трактовать, и это вредит правам заключенных.

На кадрах, опубликованных Минюстом, видно, как Саакашвили пьет и что-то ест в разное время суток. Все происходит в медицинском пункте тюрьмы города Рустави под присмотром медиков.

Ранее в субботу, 6 ноября, у стен тюрьмы в Рустави началась акция протеста. Активисты требуют немедленного перевода Саакашвили не в тюремную больницу, а в гражданскую, на чем настаивают сам политик и его адвокат. Как сообщило издание «Политика сегодня», митинг пообещали сделать бессрочным и продолжать его до тех пор, пока требования не будут выполнены.