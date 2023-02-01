Мир 01 февраля 2023, 17:06 Появилось видео с сильно похудевшим Саакашвили «Sputnik Грузия» показал видео с сильно похудевшим в тюрьме Саакашвили Twitter

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведенный на лечение в клинику «Вивамед» в Тбилиси, показал свое текущее физическое состояние. Видео опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Грузия».

На видео Саакашвили появился в белой футболке с надписью Ukrainian на груди.

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Политика арестовали в октябре 2021 года по обвинениям в растрате государственного бюджета, убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Также ему вменяют вину в разгоне митинга оппозиции в 2007 году.

Руководитель правящей грузинской партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявлял, что выход Саакашвили на свободу несет большие риски для стабильности в государстве.

Ранее сообщалось, что в организме Саакашвили обнаружили тяжелые металлы и мышьяк. При этом правительство предполагает, что бывший президент симулирует свое якобы тяжелое состояние, пытаясь избежать длительного тюремного заключения.

Адвокат Саакашвили в сентябре 2022 года сообщал, что его подзащитный похудел как минимум на 30 килограммов.