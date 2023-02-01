01 февраля 2023, 17:06
Появилось видео с сильно похудевшим Саакашвили
«Sputnik Грузия» показал видео с сильно похудевшим в тюрьме Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведенный на лечение в клинику «Вивамед» в Тбилиси, показал свое текущее физическое состояние. Видео опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Грузия».
На видео Саакашвили появился в белой футболке с надписью Ukrainian на груди.
Реклама
Политика арестовали в октябре 2021 года по обвинениям в растрате государственного бюджета, убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Также ему вменяют вину в разгоне митинга оппозиции в 2007 году.
Руководитель правящей грузинской партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявлял, что выход Саакашвили на свободу несет большие риски для стабильности в государстве.
Ранее сообщалось, что в организме Саакашвили обнаружили тяжелые металлы и мышьяк. При этом правительство предполагает, что бывший президент симулирует свое якобы тяжелое состояние, пытаясь избежать длительного тюремного заключения.
Адвокат Саакашвили в сентябре 2022 года сообщал, что его подзащитный похудел как минимум на 30 килограммов.
Грузия
Михаил Саакашвили
Реклама
Реклама