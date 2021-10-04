Саакашвили заявил, что готов держать голодовку до конца жизни

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет держать голодовку в тюрьме до тех пор, пока его вместе с предполагаемыми сообщниками не выпустят на свободу. Об этом заявил адвокат экс-главы республики Ника Гварамия, сообщило РИА «Новости».

Гварамия, который возглавляет телеканал Mtavari Arxi и по совместительству защищает права Саакашвили, зачитал его письменное обращение к грузинам. В нем он сообщил, что не прекратит голодовку, пока его и других людей, задержанных из-за него, не выпустят на волю.

«Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни», — заявил Саакашвили.

Предположительно, Саакашвили проник в Грузию, спрятавшись в грузовике, который направлялся на пароме из Одессы в порт Поти. По приезде экс-президент первым делом отправился в Батуми, а затем поехал в столицу. В Тбилиси его и задержали, как и владельца квартиры, в которой он укрывался.

Саакашвили 30 сентября рассказал у себя на странице в соцсети, что вернулся на родину, где против него за время отсутствия завели четыре уголовных дела. Уже 1 октября политика задержали. Теперь в его активе еще одно дело — о нарушении государственной границы.