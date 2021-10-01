Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания объявил голодовку, поскольку не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Об этом заявила журналистам грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

«Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным», — привело РИА «Новости» слова Ломджарии. С таким заявлением она выступила после встречи с Саакашвили в тюрьме.

Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Политику грозит до семи лет тюрьмы. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. В СИЗО Саакашвили доставили в наручниках, из машины правоохранителей он выходил с улыбкой. Кадры задержания Саакашвили были размещены в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, удивлены ли в Кремле тем, как развиваются события с задержанием Саакашвили, сказал, что судьба политика «нам неинтересна».