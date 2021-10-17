Саакашвили стало трудно передвигаться

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в колонии Рустави, сильно ослаб. Об этом рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе. Кадры с заявлением медика опубликовал телеканал «Россия 1».

Николоз Кипшидзе сообщил, что получил разрешение от Михаила Саакашвили на предание огласке состояния его здоровья.

«Ему стало тяжело ходить, ему труднее говорить. Сегодня я минут 40 просил его выпить чай с маленькой ложкой меда — он категорически отказался, ответил, что будет бороться до конца, что это его жизнь и его политическое заявление», — рассказал доктор.

Мать политика Гиули Аласания заявила, что была бы только за перевод Михаила Саакашвили в больницу, где ему провели бы углубленное обследование. Но, по словам Аласании, он не стал ее слушать.

На своей странице в Facebook Михаил Саакашвили обратился к мировому сообществу, пожаловавшись на то, что по его делу не проводят слушаний. Он напомнил, что в Грузии любого, кого задерживают на основании возбужденных уголовных дел, должны доставить в суд.