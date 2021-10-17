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    17 октября 2021, 19:03

    Саакашвили стало трудно передвигаться

    Личный врач Михаила Саакашвили: экс-президенту стало тяжело ходить из-за голодовки

    Антон Ишбульдин

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в колонии Рустави, сильно ослаб. Об этом рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе. Кадры с заявлением медика опубликовал телеканал «Россия 1».

    Саакашвили стало трудно передвигаться

    Николоз Кипшидзе сообщил, что получил разрешение от Михаила Саакашвили на предание огласке состояния его здоровья.

    «Ему стало тяжело ходить, ему труднее говорить. Сегодня я минут 40 просил его выпить чай с маленькой ложкой меда — он категорически отказался, ответил, что будет бороться до конца, что это его жизнь и его политическое заявление», — рассказал доктор.

    Мать политика Гиули Аласания заявила, что была бы только за перевод Михаила Саакашвили в больницу, где ему провели бы углубленное обследование. Но, по словам Аласании, он не стал ее слушать.

    На своей странице в Facebook Михаил Саакашвили обратился к мировому сообществу, пожаловавшись на то, что по его делу не проводят слушаний. Он напомнил, что в Грузии любого, кого задерживают на основании возбужденных уголовных дел, должны доставить в суд.