Ученый Жуков объяснил, почему адская жара летом 2024 года в Москве — не сенсация

Синоптики пообещали москвичам рекордно жаркое лето. Некоторых жителей мегаполиса такая новость может обрадовать, а других — вогнать в ужас, поскольку температура должна достигать +35 градусов в тени. Всему виной — тепловое явление «Эль-Ниньо». Более того, по данным метеорологов, погодные аномалии ожидаются по всему миру. Эксперты рассказали «360», почему планета «закипает», при чем тут «Эль-Ниньо» и насколько правдивы прогнозы.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Член Научного Совета РЭО и совета «Экология Москвы» МГО партии «Единая Россия» Илья Рыбальченко

Что такое «Эль-Ниньо»

«Эль-Ниньо» — это климатическое явление, которое действительно может влиять на температуру будущего лета. Во время «Эль-Ниньо» температура поверхности экваториальной части Тихого океана повышается, из-за чего изменяются атмосферные циркуляционные паттерны.

Прогноз на лето

В некоторых регионах, например в Восточной Европе, увеличивается вероятность жаркой и сухой погоды в ближайшие месяцы. В других, например в западной части Северной Америки, — могут наблюдать более низкие температуры.

Важно понимать, что прогнозы более точные для «нормальных» лет, чем для лет с аномальными погодными явлениями, вызванными, допустим, тем же «Эль-Ниньо».

То есть с одной стороны, он помогает прогнозировать погоду, но с другой — уменьшает точность прогнозирования!

В среднем зимние прогнозы летней температуры имеют точность около 60-70%. Это означает, что прогноз с вероятностью 60-70% будет соответствовать действительности. Сильно ли это отличается от равновероятных половин в 50%?

Сейчас прогнозы, основанные на данных климатических моделей, также указывают на повышенную вероятность аномальной жары в России летом 2024 года. Но прогноз — вероятностный: есть риски, что он не сбудется. Кроме того, на погоду могут влиять и другие факторы: кроме «Эль-Ниньо», на летнюю температуру влияет фаза Североатлантической осцилляции.

Североатлантическая осцилляция (Atlantic multidecadal oscillation, AMO) — непостоянство климата на севере Атлантического океана, что проявляется прежде всего в изменении температуры морской поверхности.

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Забытая «сестра» «Эль-Ниньо»

На изменение климата влияет также «Ла-Нинья» — сестра «Эль-Ниньо»! «Ла-Нинья« — это климатическое явление, противоположное своему «брату». При «Ла-Ниньо» температура поверхностных вод в тропической части Тихого океана становится ниже нормы.

Это приводит к изменению атмосферных циркуляционных процессов, что, в свою очередь, может влиять на погоду в разных регионах мира. Но при этом во всем мире о «Ла-Нинье» говорят, а в России почему-то забыли!