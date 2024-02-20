20 февраля 2024, 19:18
🥵Лето-2024. Жителям Москвы и Подмосковья пообещали адскую жару — сбудется ли прогноз?
Ученый Жуков объяснил, почему адская жара летом 2024 года в Москве — не сенсация
Синоптики пообещали москвичам рекордно жаркое лето. Некоторых жителей мегаполиса такая новость может обрадовать, а других — вогнать в ужас, поскольку температура должна достигать +35 градусов в тени. Всему виной — тепловое явление «Эль-Ниньо». Более того, по данным метеорологов, погодные аномалии ожидаются по всему миру. Эксперты рассказали «360», почему планета «закипает», при чем тут «Эль-Ниньо» и насколько правдивы прогнозы.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Член Научного Совета РЭО и совета «Экология Москвы» МГО партии «Единая Россия» Илья Рыбальченко
Что такое «Эль-Ниньо»
«Эль-Ниньо» — это климатическое явление, которое действительно может влиять на температуру будущего лета. Во время «Эль-Ниньо» температура поверхности экваториальной части Тихого океана повышается, из-за чего изменяются атмосферные циркуляционные паттерны.
Прогноз на лето
В некоторых регионах, например в Восточной Европе, увеличивается вероятность жаркой и сухой погоды в ближайшие месяцы. В других, например в западной части Северной Америки, — могут наблюдать более низкие температуры.
Важно понимать, что прогнозы более точные для «нормальных» лет, чем для лет с аномальными погодными явлениями, вызванными, допустим, тем же «Эль-Ниньо».
То есть с одной стороны, он помогает прогнозировать погоду, но с другой — уменьшает точность прогнозирования!
В среднем зимние прогнозы летней температуры имеют точность около 60-70%. Это означает, что прогноз с вероятностью 60-70% будет соответствовать действительности. Сильно ли это отличается от равновероятных половин в 50%?
Сейчас прогнозы, основанные на данных климатических моделей, также указывают на повышенную вероятность аномальной жары в России летом 2024 года. Но прогноз — вероятностный: есть риски, что он не сбудется. Кроме того, на погоду могут влиять и другие факторы: кроме «Эль-Ниньо», на летнюю температуру влияет фаза Североатлантической осцилляции.
Североатлантическая осцилляция (Atlantic multidecadal oscillation, AMO) — непостоянство климата на севере Атлантического океана, что проявляется прежде всего в изменении температуры морской поверхности.
Забытая «сестра» «Эль-Ниньо»
На изменение климата влияет также «Ла-Нинья» — сестра «Эль-Ниньо»! «Ла-Нинья« — это климатическое явление, противоположное своему «брату». При «Ла-Ниньо» температура поверхностных вод в тропической части Тихого океана становится ниже нормы.
Это приводит к изменению атмосферных циркуляционных процессов, что, в свою очередь, может влиять на погоду в разных регионах мира. Но при этом во всем мире о «Ла-Нинье» говорят, а в России почему-то забыли!
Начальник отдела валидации и верификации парниковых газов НИИ «Низкоуглеродная экономика» Владислав Жуков
Будет ли лето в Москве аномальным?
Погодно-климатические изменения носят цикличный характер. Если в отношении погоды эта цикличность прежде всего связана с переменой времен года, то климатические процессы происходят в более длительные временные промежутки: минимум — десятилетия, максимум — миллионы и миллиарды лет.
Поэтому делать ортодоксальные выводы о том, что мы находимся в экстремальной ситуации, которой до этого не наблюдали на нашей планете, нельзя.
Если для изменения погоды аномалии свойственны, то говорить о глобальных климатических катаклизмах мы можем, только изучив бесконечное количество данных, что нам сейчас, к сожалению, не под силу.
Исходя из статистических данных последних лет, картина не изменится — действительно летом по всей территории России будут наблюдать достаточно высокие температуры. В Москве и Московской области сезон будет достаточно засушливым и жарким — воздух будет прогреваться до +35…+40 градусов. В принципе, это характерно для региона.
Насколько изменилась погода в России?
Мы наблюдаем постоянное потепление, но это многофакторный процесс, который можно объяснить антропогенным влиянием человека или парниковым эффектом. В компонентах климатических изменений включают активность и цикличность солнца, магматическую, тектаническую и вулканическую активности планеты, составляющих более 50% общей картины климата.
После этого идут опосредованные факторы, такие как океанические течения — следствие геологической жизни и, так скажем, космической, а именно расположение Земли по отношению к Солнцу.
При долгосрочных предположениях и прогнозах в основном опираются на статистических данных — информации о прошлых годах. Этот опыт говорит о том, что ничего экстраординарного в изменении погоды на территории России этим летом не будет.
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