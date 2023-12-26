Общество 26 декабря 2023, 13:07 Климатолог Тишков заявил, что в мире участились погодные аномалии

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По всему миру участились случаи погодных аномалий, и этом связано с циклами атмосферной циркуляции. Об этом «Аргументам и фактам» сообщил заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

Он объяснил, что процесы в природе цикличны. И, хотя нет какой-то закономерности в том, как шторма обрушиваются, например, на черноморское побережье, случаи эти не единичные и уже случались в прошлом.

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«Из-за происходящих климатических изменений всё чаще стали случаться погодные аномалии. Высокие и низкие температуры, ливневые осадки, грозы, ураганы — всё это проявляется в разных регионах и в разные сезоны», — отметил Аркадий Тишков.

Как добавил RT, в природные процессы вовлечены все атмосферные массы и присходящие в них процессы. Поэтому жару сменяют шторма и наоборот.

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