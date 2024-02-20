Интересное 20 февраля 2024, 16:01 Грядущее лето в России станет самым жарким в истории «Известия»: лету 2024 года в России предрекли звание самого жаркого в истории РИА «Новости»

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Лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Такое предсказание сделали синоптики, сообщили «Известия».

Температура воздуха уже в июне поднимется на семь градусов выше климатической нормы. В Москве, Калуге, Твери и Калининграде столбики термометров покажут до +35 градусов. Аномальная жара ожидается на Урале, Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Поволжье и Сибири.

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Причиной экстремальной жары станет природное явление Эль-Ниньо. Оно связано с рекордным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Такое явление также привело к ряду природных катаклизмов. Например, сильные циклоны принесли мощные ливни в Грецию, Новую Зеландию, Австралию и Ливию. Подобных явлений в будущем станет больше.

По данным ученых, в 2023 году глобальная температура воздуха превысила средний показатель на 1,4 градуса. В этом году ее значение может вырасти на 1,5 градуса.