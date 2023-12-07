Экология 07 декабря 2023, 17:49 Земле предсказали климатические катаклизмы из-за глобального потепления The Guardian: глобальное потепление принесет Земле пять климатических катастроф Unsplash

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Загрязнение атмосферы углекислым газом приведет к сильнейшему нагреванию Земли и приблизит возникновение климатических катаклизмов. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет «Переломный момент», подготовленный международной командой из 200 исследователей.

По словам ученых, первые катаклизмы произойдут уже в самое ближайшее время, если температура в мире поднимется еще выше. Эксперты включили в список глобальных опасностей разрушение ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктиды, таяние вечной мерзлоты, гибель коралловых рифов и изменение океанического течения в Северной Атлантике.

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Представитель Института глобальных систем Эксетерского университета Тим Линтон заявил, что человечество еще никогда не сталкивалось с угрозами подобного масштаба.

«Разрушительный эффект станет колоссальным и приведет к потере целых экосистем, лишит возможность выращивания целой сферы сельскохозяйственных культур. Как следствие начнется массовое переселение народов, политическая нестабильность и финансовый крах», — спрогнозировал он.

Цепная реакция

Специалисты предупредили, что некоторые катаклизмы могут запустить реакцию дальнейшего нагревания планеты или изменения серьезных изменений климата и погоды во всем мире.

В качестве примера они привели разрушение ледяного покрова Гренландии. Его отсутствие оборвет важное течение, которое доставляет большую часть тепла Гольфстриму, что усилит эффект Эль-Ниньо, ставшее пока самым мощным погодным явлением на планете.

Доклад ученые выпустили во время поведения климатического саммита Cop 2028 в Дубае, на котором участники не пришли ни какому завершению. Они даже не стали выпускать итоговую декларацию. Ученые уже заявили, что обещания политиков не допустить повышения температуры Земли выше 1,5 градуса к 2030 году реализовать не удастся. По их прогнозам, планета через семь лет нагреется на 2,5 градуса больше.

Эффект Эль-Ниньо, когда экваториальная часть Тихого океана нагревается на три градуса больше обычного ученые наблюдают последние семь лет. Но россиянам это природное явление обеспечит теплую зиму. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что речь идет прежде всего о европейской части страны, где температура зимних месяцев будет колебаться около нормы и выше.