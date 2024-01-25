Общество 25 января 2024, 19:02 Метеоролог Кислов назвал глобальное потепление причиной массовых осадков

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В России климатические изменения ощущаются ярче, чем в других странах. Зимы стали куда более дождливыми в сравнении с прошлым веком. Об этом сообщил метеоролог и профессор МГУ Александр Кислов в беседе с сайтом aif.ru.

Эксперт назвал глобальное потепление причиной массовых осадков. Изменился и их характер: ливни чередуются с засухами, отметил специалист.

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По его мнению, повышение средней температуры воздуха привело к необычным погодным явлениям. Так, в Черном море зафиксировали синоптические вихри, подобные ураганам в тропиках, добавил сайт Utro.ru.