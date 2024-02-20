Москва 20 февраля 2024, 17:28 Климатолог объяснил, почему Эль-Ниньо не вызовет рекордно жаркое лето в Москве Климатолог Кокорин: явление Эль-Ниньо не сделает лето в Москве самым жарким РИА «Новости»

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Лето 2024 года в Москве, скорее всего, не станет самым жарким в истории. Явление Эль-Ниньо не окажет значительного влияния на территорию России, сообщил АГН «Москва» климатолог Алексей Кокорин.

Природное явление Эль-Ниньо связано с рекордным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. По словам Кокорина, его воздействие на температуру в целом минимально, оно скорее относится к количеству осадков. В основном Эль Ниньо повлияет на климатическую обстановку в Индонезии, Перу, Юго-Восточной Азии.

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«Может быть, какие-то слабенькие воздействия есть. Они, грубо говоря, пока неизвестны. Но они все равно слабенькие — гораздо меньше, чем просто обычная межгодовая изменчивость», — заявил Кокорин.

Некоторые синоптики уже поспешили назвать грядущее лето в России самым жарким в истории. По их оценкам, температура воздуха уже в июне поднимется на семь градусов выше климатической нормы. Например, в Москве в июне воздух может прогреться до 35 градусов, заявили специалисты.