Экология 10 января 2024, 13:06 Эколог Головачева: явление Эль-Ниньо повысит глобальную среднюю температуру в мире

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Природное явление Эль-Ниньо оказывает влияние на климат в различных частях планеты. Из-за него глобальная средняя температура в мире может вырасти, сообщила замдиректора института экологии РУДН Ирина Головачева в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, зимы, в том числе и в России, могут стать более морозными. В некоторых традиционно жарких регионах, например, в Австралии, возможен рост глобальной средней температуры. При этом поводов для паники в настоящее время нет, сообщил RT.

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Головачева отметила, что подготовка к изменениям климата в соответствии с положениями Климатической доктрины РФ должна продолжаться.