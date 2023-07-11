Деньги 11 июля 2023, 19:24 🤑 Золотая лихорадка. Грозит ли миру дедоларризация и как БРИКС подливает масло в огонь Аналитик Голубовский: создание валюты БРИКС нужно, чтобы деполитизировать мировую торговлю Freepik

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В последние полгода страны лихорадочно скупают золото или возвращают слитки из иностранных банков «домой». Некоторые эксперты предположили, что это связано с антироссийскими санкциями и риском дедолларизации. Главы БРИКС решили подлить масло в огонь, заявив о разработке единой валюты для участников альянса. Действительно ли мир скоро увидит падший доллар и может ли новая валюта усугубить экономическую истерию — в материале «360».

1 Возвращение золотых резервов на фоне санкций против России В гостях — хорошо, а дома — сохраннее Все больше государств возвращают золотые резервы в качестве защиты от санкций, которые Запад ввел против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный инвестиционной компанией Invesco. В нем участвовали 85 суверенных фондов и 57 центробанков. «Заморозка в прошлом году Западом почти половины золотовалютных резервов России, оцениваемых в 640 миллиардов долларов, в ответ на начало российско-украинского конфликта создала прецедент», — отметило СМИ. По мнению 60% участников исследования, из-за антироссийских санкций золото стало более привлекательным защитным активом. РИА «Новости» В то же время 68% подчеркнули, что предпочитают хранить свои золотые резервы у себя (в 2020 году этот показатель составлял 50%). «Раньше мы хранили золото в Лондоне, но теперь мы вернули его в свою страну, чтобы держать в качестве актива-убежища и сохранить его в должной безопасности», — сообщил анонимный представитель одного из Центробанков. Глава отдела официальных институтов компании Invesco Род Рингроу заявил, что в период геополитических рисков такое мнение приобретает все больше сторонников в иностранных ЦБ. «„Если это мое золото, я хочу, чтобы оно находилось в моей стране“ — такова главная установка, которую мы наблюдаем в течение последних нескольких лет», — пояснил он. Freepik «Перестройка» в локальной экономике и боязнь отказа от доллара Многие страны — участники исследования «фундаментально» пересматривают свои стратегии. Они предположили, что высокая инфляция и геополитическая напряженность в мире будут держаться еще очень долго. Между тем 85% опрошенных выразили уверенность в том, что инфляция в ближайшие 10 лет будет выше, чем в предыдущие годы. А часть стран начали отказываться от доллара, называя растущий долг США «очевидно негативным фактором для американской валюты». Freepik Однако, несмотря на все «разрушающие факторы», многие отметили, что действительно стоящей альтернативы американской валюте они пока не видят. США по-прежнему остаются лидером «богатства», из-за чего страны опасаются полного отказа от доллара.

2 Еще один шаг к дедолларизации — создание единой валюты для стран БРИКС Удар по доллару Разговоры об утрате долларом статуса главной мировой валюты идут на протяжение многих лет. После антироссийских санкций они вспыхнули с новой силой. Страны БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, планируют запустить собственную общую валюту и полностью отказаться от американской в торговых расчетах. Встреча участников альянса пройдет 22 августа. Однако министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что не видит перспектив этой идеи. РИА «Новости» Финансовый страх Запада перед альянсом Но некоторые американские эксперты всерьез обеспокоены таким развитием событий. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning заявил, что новая валюта ослабит международную роль доллара и в итоге вытеснит его в качестве ведущего платежного и резервного средства. «Двадцать второго августа объявят о самом значительном событии в международных финансах с 1971 года. Эта игра БРИКС за статус мировой резервной валюты окажет огромное и непредвиденное влияние на мировую торговлю, прямые иностранные инвестиции и портфели инвесторов», — отметил он. Рикардс также подчеркнул, что БРИКС — не просто очередное многостороннее дискуссионное сообщество, а существенная и убедительная альтернатива западной гегемонии. Freepik Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сказала, что создание единой валюты для БРИКС — достаточно сложный проект с точки зрения реализации, который потребует согласия «многих сторон», сообщил Forbes. «Поэтому мы одновременно работаем над развитием расчетов с использованием национальных валют, над развитием инфраструктуры, которая связывает наши платежные системы, то что нужно бизнесу сейчас», — добавила глава ЦБ.

Далее — прямая речь собеседников «360».

3 Финансовый аналитик Андрей Плотников: страны не боятся дедолларизации, а БРИКС использует манипуляции и интервенции Дедолларизации не ждать? Золото начало свой растущий цикл с начала этого года — если быть точным, в конце декабря 2022 года. Оно очень долгое время находилось в жестком флэте (колебание цены в узком, более менее стабильном ценовом диапазоне — прим. ред.). Золото буквально остановилось и замерло на месте за последние три года. Страны не испугались дедолларизации, просто многим государствам нужно было увеличить свои золотые активы, так как резервы давно не пополняли. Была пандемия коронавируса, когда тратили большое количество средств из бюджета. Эти деньги как раз-таки были подкреплены у каждой страны золотыми резервами и стандартами, в том числе у России с Китаем. В период пандемии потратили очень много денег, поэтому сейчас такая ситуация, когда нужно пополнять государственную золотую копилку. После пандемии пришло время улучшать положение: один год на стабилизацию экономики, второй — накопление валютных резервов и третий, 2023 год, — активная скупка золота только потому, что его нужно количество нужно увеличивать, а не потому, что они испугались дедолларизации. Freepik Страны прекрасно понимают, что даже если доллар будет терять свой вес в мировой экономике, это займет 15-20 лет. Невозможно в моменте избавиться от единой валюты, которая господствовала в мире последние 50 лет. Не стоит опираться на фундаментальные показатели «страха» о дедолларизации, о которых писали в газетах. Никто из стран не испугался, и в эту чушь верить не нужно. Вербальные манипуляции от БРИКС Создание единой валюты в альянсе — очень сложный момент: он может быть, а может и не быть. Сейчас это происходит на фоне серьезных обсуждений, но о самом введении валюты в работу пока говорить не стоит. С другой стороны, это хитрый ход. Таким странам-участникам на их уровне можно сказать все что угодно. БРИКС может заявить, что он обеспечивает единую валюту, однако у нее еще нет официальных названия, цены и котировок. Непонятно, как ее (валюту — прим. ред.) будут обслуживать: по каким SWIFT-кодам передавать и какие банки будут этим заниматься. В обсуждении еще слишком много непонятных моментов и много мест для «но». С этими пробелами пока нужно будет жить, и я не думаю, что такая единая валюта появится в ближайшее время. РИА «Новости» Однако то, что БРИКС может заявить все, что угодно, — так и есть. На обсуждении могли вбросить идею о единой валюте у нескольких стран и отметить, что такие средства будут обеспечены биткоином, пшеницей или чем-то еще. Заявления подобного рода — чисто вербальные интервенции и манипуляции, чтобы поднять цены на золото, которое страны активно закупали в последние полгода.

4 Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский: единая валюта для БРИКС деполитизирует международную торговлю Для чего нужны валютные резервы? Любая национальная валюта, которая имеет какое-то локальное хождение, не претендуя на статус глобального средства расчета, должна обеспечиваться золотым резервом. Это важно, чтобы валюта могла участвовать в международных расчетах. Каждая страна ведет внешнюю торговлю в международно признаваемой ликвидности: американский доллар, китайский юань, британский фунт и евро. Эти наименования Международный фонд признает в качестве резервных валют. Резервы нужны для того, чтобы в случае нарушения торгового баланса в стране она могла продать валюты и не допустить падения международной торговли. Freepik Почему страны хранили золото за рубежом? Государства оставляли золото в стране сделки с целью более легкой продажи в будущем. Если вы купили золото в Великобритании, вам проще оставить его в депозитарии Лондона, чтобы потом там же продать. Сложнее — таскать эти слитки туда-сюда, тратить деньги на страхование, проверку, постановку на баланс и прочие издержки. Поэтому многие страны предпочитали оставлять золото в странах с крупными депозитариями, где они его купили. В основном это касается организаций в Лондоне и Нью-Йорке. Freepik Зачем БРИКС своя валюта Давно пора ввести единую валюту для альянса, хотя путь реализации будет очень трудным. Зачастую бывает такая ситуация: какая-то страна что-то продает другому государству не из содружества, и другая страна у этой третьей страны покупает нечто другое. Эти транзакции тоже можно взаимозачесть. Например, Бразилия продала кофе в Малайзию, а Россия купила у Малайзии микросхемы. Казалось бы, при чем здесь Россия и Бразилия? Но в этой ситуации есть входящий и исходящий денежные потоки. В таком случае это денежный поток можно замкнуть не на долларе США, а на другой валюте, которая будет международной и единой как для России, так и для Бразилии. Создание единой валюты нужно, чтобы вывести доллар из денежного оборота для всех стран, не позиционирующих себя ближайшими партнерами Штатов, деполитизировать мировую торговлю и защитить интересы государств, которые не хотят играть в какие-то политические игры.