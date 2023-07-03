Мир 03 июля 2023, 03:45 «Дедолларизацию не остановить». БРИКС подготовил удар по США Les Echos: дедолларизацию не остановить из-за планов БРИКС создать свою валюту РИА «Новости»

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Деддолларизацию будет невозможно остановить, если страны БРИКС создадут единую валюту. Такое мнение высказала обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

Создание новой единой валюты станет одним из главных вопросов на предстоящем в августе саммите БРИКС в ЮАР. Страны БРИКС хотят найти альтернативу доллару, и они об этом открыто заявляют.

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«На эту группу из пяти стран <…> приходится более 40% населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% торговли на планете. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США», — заявила обозреватель.

Страны межгосударственного объединения также исследуют и другие способы уменьшения влияния доллара, например, увеличение объемов торговли в местных валютах. Возможное расширение БРИКС может придать дедолларизации неожиданный импульс», заявила журналистка.