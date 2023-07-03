Мир 03 июля 2023, 17:03 Политолог Зудин назвал важным показателем создание странами БРИКС единой валюты

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Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что создание единой валюты странами БРИКС стало бы важным показателем на пути отказа от господства доллара.

На данный момент в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.

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Эксперт считает, что если роль доллара как и роль английского языка станет менее значительной во всем мире, то страны увидят ослабление США.

Ранее обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес заявил, что если страны БИКС создадут единую валюту, тем самым они ускорят процесс дедолларизации.