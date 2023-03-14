Эксклюзив 14 марта 2023, 14:57 Привязанным к золоту валютам предрекли передовые позиции в будущем Экономист Разуваев: привязанным к золоту валютам отдадут предпочтение в будущем РИА «Новости»

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Положение американского доллара, несмотря на банковский кризис в США, на данный момент незыблемо. Однако в будущем пальму первенства способны перехватить валюты, у которых будет привязка к золоту. Об этом «360» сообщил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Думаю, вернется время золота, и валюты, которые будут к нему привязаны, будут более предпочтительны. Вот у Банка России много золота в резервах, более 20%. Поэтому поживем — увидим», — сказал он.

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По словам Разуваева, доверие к доллару и евро в мире ухудшилось после заморозки российских активов.

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«Но пока альтернативы нет, в международных расчетах доля доллара достигает 40%. Поэтому пока резких изменений тут пока не будет, но что со временем произойдет — никто не знает», — отметил аналитик.

Экономист напомнил, что в декабре прошлого года некоторые крупные международные финансовые структуры предрекали появление новой валюты в сообществе стран БРИКС. Однако эта тенденция пока что не способна оказать серьезного влияния на доллар.

«Если повышать базовую ставку в США дальше, это означает убить собственную банковскую систему. Барак Обама был фартовый, денег напечатал, инфляции не было, кризис разрулил в 2008 году. А Байден не фартовый. Соединенные Штаты нынешний кризис сами спровоцировали повышением ставки», — заключил Разуваев.

Ранее американский миллиардер Кен Гриффин заявил, что капитализм в США начал разрушаться.