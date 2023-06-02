Соединенным Штатам удалось уговорить самих себя и снова повысить потолок государственного долга. Дефолта в 2023 году можно не ждать. Однако какие последствия может повлечь за собой это решение — неизвестно. «Американская мечта» продолжается, и страна в ближайшие два года будет жить в кредит, увеличивая его в геометрической прогрессии. Была ли отмена дефолта очевидна и в чем США теперь будут себя ограничивать, разбирался «360».

Законопроект, принятый палатой представителей, снимает лимит заимствований федерального правительства до 1 января 2025-го. Он также, в частности, ограничивает некоторые расходы на ближайшие два года. Финансирование национальной обороны и медицинские пособия для ветеранов сохранятся.

В январе Штаты достигли космического уровня долга в 31 триллион долларов. После таких показателей Министерство финансов во главе с Джанет Йеллен предупредили правительство о возможном дефолте 5 июня.

«Палата представителей сделала важный шаг вперед, чтобы предотвратить первый в истории дефолт. Мы с трудом защищаем заработанное историческое восстановление экономики нашей страны», — заявил Байден в обращении.

За документ проголосовали 314 конгрессменов, против — 117. Соглашение передали на голосование в Сенат. Президент Джо Байден назвал это «отличной новостью для американского народа и экономики».

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Экономист и политолог Александр Дудчак

Экономика в кредит

Было ожидаемо, что США не допустят дефолта. По сути, этим действием они проблему не решили, но и противодействия явного там не было.

И демократы, и республиканцы выступали вместе за поднятие потолка. Республиканцы хотели, чтобы с ними каждый раз договаривались и выполняли их требования.

РИА «Новости»

Демократы же хотели, чтобы потолок поднимался автоматически, как только появится необходимость. Однако на заседаниях представители часто настаивали на том, чтобы сократить расходы.

Но бюджетные расходы сначала сократили на 50 миллиардов долларов, а потом подняли их на четыре триллиона. Это разница в 80 раз, не так ли?

Новый срок лимита и ограничения в бюджете

На два года США, конечно, потолок отодвинули, но это не означает, что они не достигнут его раньше назначенного срока. Тем не менее все довольны.

Республиканцы точно бы не устраивали дефолт. Это могло бы быть только в теоретическом сценарии. Как обычно, на протяжение многих лет они борются: одни — за, другие — против. Но здесь ситуация немного другая.

Теперь Штаты будут финансово себя ограничивать в ближайшие два года. В основном это коснется выплат и пособий: скорее всего, заставят работать людей еще больше или поднимут налог.

В чем США точно не будут себя ограничивать — это вооружения. Возможно, из-за этого госдолг продолжит стремительно расти.

Но предположить сумму государственного долга, которую американцы могут превысить к 2025 году, — гадание на кофейной гуще.

Посмотрим на развитие событий. Все зависит от необходимости этих заимствований, уровня инфляции в стране и ситуации в мире с внешнеэкономическими процессами.

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Такого колоссального госдолга — 31 триллион долларов — в других странах и быть не может. Однако, если посмотреть на статистику, самые большие долги обычно у тех государств, которые считаются наиболее развитыми.

Повышение ВВП у них колоссальные: к примеру, те же японцы с показателем валового внутреннего продукта в 300% или Европа (Франция, Германия, Италия) со значениями под 200-250%. Забавно, что европейцы в своих учебниках по экономике прописали: соотношение государственного долга к ВВП не должно превышать 60-80%.

РИА «Новости»

Экономическая ситуация обстоит лучше у тех стран, которые попадают под описание «работящие и слабо развивающиеся». ВВП у них в основном довольно невысок, но и подобных ситуаций с дефолтом либо госдолгом в помине не было.

Я придумал интересный экономический показатель — соотношение ВВП и золотовалютных резервов к госдолгу. Под анализ попали такие страны, как Сирия, Ливия, Китай и Россия. Собственно, те государства, против которых Соединенные Штаты вели или ведут войну и пытаются во всем ограничивать.

У всех этих стран есть золотовалютные резервы, они полностью покрывали госдолги. Даже после военных действий в Ливии у нее оставались деньги на раздачу, в отличие от «американской мечты». После покрытия всех государственных долгов у нее не было за спиной никакого госдолга. Наоборот, из золотых резервов они могли раздать каждому ливанцу по 12 долларов.

Неудивительно, что США против таких стран разогревали свою войну. Все эти «развивающиеся», по их словам, государства ведут самостоятельную политику и проявляют суверенитет. Но в этом и состоит беда: тем самым они становятся мишенью для американцев.