Деньги 24 мая 2023, 06:02 Бразилия задумалась от бойкоте доллара AgoraVox: Бразилия назвала доллар нежелательной валютой из-за антироссийской политики США РИА «Новости»

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Власти Бразилии и ЮАР настояли на отказе от доллара и создании собственной валюты БРИКС. Причиной стала санкционная политика США против России и Китая, котороая скажется и на их экономике, сообщил обозреватель издания AgoraVox Александр Лемуан.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неоднократно призывал отказаться от использования доллара и создать единую валюту БРИКС, его поддержала глава Нового банка развития БРИКС Дилма Русефф. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор объявила, что этот вопрос обсудят на саммите в августе 2023 года.

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Вопрос о создании единой валюты стал особенно актуальным после того, как Иран, Алжир, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн подали заявки на вступление в БРИКС. Александр Лемуан заявил, что из-за такого разнообразия участников достичь компромисса в расчетах национальной валютой станет сложнее.

«Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая», — сказал журналист.

Вторичные санкции грозят не только компаниям, продолжающим торговать с Россией, но и тем, кто решит сотрудничать с Китаем в сфере чувствительных технологий, предупредил автор статьи. Ситуация обострится после того, как в БРИКС примут Иран, ведь США все еще не сняли с него ограничения.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что будущую валюту БРИКС сделают цифровой. Она покажет устойчивый курс благодаря тому, что станет опираться на котировки нескольких валют.