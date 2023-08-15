Деньги 15 августа 2023, 17:48 ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 12%. От этого что-то изменится? Аналитик Голубовский: финансовый рынок скептически отреагировал на повышение ставки от ЦБ Freepik

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Центробанк поднял ключевую ставку на несколько процентов — с 8,5% сразу до 12%. Эксперты отмечают, что рынок закрыл на это глаза и отреагировал весьма скептически. А доллар снова пошел вверх.

Выше курс — выше ставка

Курс доллара перевалил отметку в 100 рублей. Это вызвало неоднозначную реакцию у простых россиян и опасения у специалистов. Центробанк поднял ключевую ставку.

15 августа состоялось внеочередное заседание совета директоров Банка России, на котором приняли решение поднять ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых — очевидно, в надежде остановить стремительное падение рубля на бирже.

Чуть раньше, в середине июля, ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, хотя до этого она не менялась с сентября 2022 года. А последний раз Банк России повышал ее в феврале 2022 года — тогда это тоже произошло внепланово, с 9,5% до 20% годовых.

Мужчина проходит мимо плаката с изображением процентов на одной из улиц в Симферополе. / РИА «Новости»

Логично, что, повышая ключевую ставку до 12%, Центробанк намеревался увидеть скорое укрепление рубля, однако этого не случилось — он снова начал падать, заявил «360» аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский.

«ЦБ ждал каких-то анонсов по ограничению движения капитала или мер, обязывающих экспортеров реализовывать валютную выручку в определенный срок. В общем, действий, которые в прошлом году стабилизировали экономическую ситуацию», — объяснил он.

Почему ключевая ставка — это все

Ключевая ставка в экономике — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам.

Получая кредит у регулятора, коммерческие банки дают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под свой процент, который несколько выше процента ЦБ. А разницу, другими словами маржу, они забирают себе. Центробанк повышает и понижает ключевую ставку в зависимости от запросов экономики.

Здание Центрального банка РФ. / РИА «Новости»

Например, если ставку снижают, то падают и ставки по кредитам и банковским депозитам, но зато появляется рост экономики и производства и увеличивается рост покупательной способности.

Если же идет повышение, то растут ставки по кредитам и депозитам, но снижается способность покупать и рост замедляется.

Куда пропадают рубли

Голубовский отметил, что вариантом в сохранении стабильного курса выступают ограничения на экспортеров или капитальные операции по выводу валюты из страны. А рубль, по его словам, из страны уходит.

«Отток валюты происходит по двум каналам. Первый — иностранцы, которые правдой и неправдой умудряются переписывать свои замороженные активы на тех, кто их может разморозить. Второй — простой вывод денег из страны. Если посмотреть на последнюю волну девальвации, то волна оттока приходится на момент мятежа Пригожина», — подчеркнул аналитик.

Если в стране происходят такие события, то это не внушает оптимизма по поводу будущей стабильности. И те люди, у кого есть возможность вывести валюту, ее выводят, добавил собеседник «360».

В поисках финансового спокойствия

По словам финансового аналитика, чтобы остановить стремительное падение российской валюты, нужны иные действия. Поднятие ключевой ставки в конечном итоге негативно отразится на экономике, особенно на фоне недавнего «разгона экономического роста».

Зарубежные СМИ недавно писали, что Россия только-только оправилась от финансового шока прошлого года, напомнил эксперт. А при 12% ключевой ставки «особо не порастешь».

Мне кажется, сейчас тот случай, когда использовали некий инструмент, который больно сделает всем. Даже тем, кто никак не связан с внешнеэкономической деятельностью и которым валютный курс был по барабану. Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный двор»

Голубовский подчеркнул, что, если валютная паника будет нарастать, Центробанку следует предпринять и, главное, принять более адекватные меры и методы.

«Надеюсь, что выше она (ключевая ставка — прим. ред.) уже не будет. Надо сдерживать ослабление рубля, курс сейчас становится очень неприятен с точки зрения его вклада в инфляцию. 90 рублей за доллар еще можно было терпеть, но 100 — это уже слишком», — отметил он.

По словам Голубовского, курс напрямую регулирует внутренние цены, то есть состояние показателей будет перекладываться на стоимость товаров через подорожание импортных компонентов.

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«Здесь тот случай, когда с инфляцией борются при помощи ставки. Это и делает ЦБ — он действует в логике обычной монетарной параллели. Однако лучше искоренять инфляцию через регуляцию», — предположил он.

Рынок скептически воспринял решение Центробанка повысить ключевую ставку до 12% годовых, согласно показателям на бирже, где доллар снова стремится к 100 рублям, заключил финансовый аналитик.