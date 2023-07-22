Деньги 22 июля 2023, 15:11 Ключевую ставку подняли до 8,5%. К чему приведет решение Банка России Экономист Разуваев объяснил последствия повышения ключевой ставки для россиян Freepik

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Банк России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% годовых. Причем в регуляторе сразу предупредили о ее возможном дальнейшем росте. «360» разобрался, что означает решение ЦБ для простых россиян.

О ключевой ставке простыми словами

Ключевая ставка представляет один из основных инструментов денежно-кредитной политики. Иными словами, это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты.

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Регулятор использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию. Вот как это работает — если ставку поднимают, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за ключевой растут и банковские ставки по кредитам и депозитам для людей и бизнеса.

Таким образом, населению становится выгоднее открывать вклады и сберегать средства, чем брать кредиты и тратить. Как следствие, снижается спрос на товары, цены растут медленнее — темпы инфляции притормаживают.

Когда ключевую ставку снижают, деньги дешевеют, падают ставки по кредитам и депозитам. Физические и юридические лица начинают оформлять больше кредитов, активнее расходуют средства. Происходит рост спроса и, соответственно, инфляции.

Центробанк повысил ставку

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Предыдущий показатель не менялся с сентября 2022 года. В Центробанке также заявили об усилении инфляционного давления и допустили возможность дальнейшего повышения ставки.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание, что россияне, открывшие валютный счет после 9 марта 2022 года, по-прежнему не смогут получить собственные деньги иначе как в рублях по официальному курсу Банка России на день выплаты. Остальным на руки выдают не более 10 тысяч долларов или евро.

Также в Центробанке отметили рекордно низкий уровень безработицы в России. Некоторые компании вынуждены привлекать работников в несколько смен, и в целом интенсивность использования как рабочей силы, так и мощностей возросла.

По оценке экспертов ЦБ, проблема дефицита трудовых ресурсов особенно остро стоит в тех регионах, экономика которых растет быстрыми темпами.

РИА «Новости»

Приближается повышение цен

В ближайшее время россиянам стоит ожидать повышения цен, заявил в беседе с «360» экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. В основном, по его словам, цены поползут вверх из-за роста курса доллара к рублю.

Далее последует дальнейшее и неоднократное повышение ставки — то есть новый виток инфляции, и опять обесценивание рубля, пояснил экономист.

По мнению специалисты, подстраховаться от экономических потрясений простым россиянам, у которых нет особых сбережений, не удастся. Тем, кто скопил не более полумиллиона рублей, просто не получится сделать какие-то серьезные вложения, указал собеседник «360».

РИА «Новости»

«Единственное, что, на мой взгляд, адекватно: покупка монетарного золота. Не „золотых бумаг“, то есть привязанных к золоту, не монет, потому что там слишком дорого платишь за их изготовление, а именно покупать мелкие слитки золотые. Тем более что они недавно были освобождены от НДС», — посоветовал Корнеев.

По его словам, это оптимальный вариант сохранить свои деньги на ближайшие пять или 10 лет. Золото в слитках куда более эффективное вложение, чем недвижимость или товары длительного пользования.

Где и как размещать средства

Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев назвал повышение ключевой ставки стандартной мерой борьбы с инфляцией и мерой для укрепления рубля.

«Считается, что ослабление рубля на 1% увеличивает годовую инфляцию на одну десятую. Уже сказали Сбер и ВТБ, что они повышают ставки по вкладам с понедельника. Процентные ставки по вкладам всегда будут выше инфляции, причем прилично выше. Люди должны не в кредит жить, а копить. Исключение — только ипотека», — отметил финансовый аналитик.

Разуваев обратил внимание, что рынок пока никак не отреагировал на решение ЦБ. И объяснения этому пока у эксперта нет.

Он выразил надежду, что дальнейший цикл повышения не отразится на обстановке. Хотя это, безусловно, можно считать «медвежьим фактором» для снижения котировок.

РИА «Новости»

В перспективе, по оценке Разуваева, можно ждать удорожания рубля, улучшения торгового баланса и ситуации с бюджетом.

«И это не только рост нефтегазовых доходов, но и секвестр», — указал собеседник «360».

Экономист указал на сообщения СМИ о том, что кабмин одобрил план Минфина по фронтальному секвестру бюджета на 2024 год. Общая сумма сокращения, по информации источника «Ведомостей», составит примерно 450 миллиардов рублей.

«Это не так много, но для рынка хороший сигнал. Ставки по вкладам вырастут, для вкладчиков хорошо. По кредитам тоже вырастут, что не слишком хорошо для заемщиков, ведь им придется платить больше процентов», — добавил специалист.

Самой оптимальной стратегией в нынешних условиях, по его оценке, будет размещение средств на короткий срок. Потому что ставки осенью, скорее всего, окажутся еще выше.

«Но, в принципе, повышение было резким, можно и под нынешний процент, тоже будет неплохо», — заключил Разуваев.