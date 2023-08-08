Общество 08 августа 2023, 11:04 Россиян предупредили о росте цен на товары до конца года

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Директор центра конъюктурных исследований ВШЭ Геооргий Остапкович в разговоре с изданием Ura.ru предупредил россиян о повышении цен на некоторых товары до конца года.

Экономист объяснил, что несколько месяцев назад доллар был по 70 рублей, а сейчас почти по 95. То есть падение национальной валюты составило практически 30%. Инфляция вызывает рост издержек у производителей, и повышение цен — это естественная реакция.

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До конца года Центробанк может повысить ключевую ставку до 9,5%-10%. Соответственно, до 8% можно ожидать роста цен, добавил Остапкович.