Деньги 13 августа 2023, 01:04 «Значительный перекос». Центробанку придется обуздать курс валют, чтобы избежать инфляции Экономист Корнеев: ЦБ нужно ввести валютный контроль для стабилизации рубля Pixabay

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Курс рубля с каждым днем бьет рекорды, стоимость доллара приближается к отметке в 100 рублей. При этом заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности. «360» пытался разобраться в ситуации и узнать, есть ли предел падения национальной валюты и как избежать последствий.

Простыми словами о сложном

Для снижения волатильности на финансовом рынке Центробанк до конца августа перестанет покупать иностранную валюту, но продолжит проводить связанные с ФНБ операции по продаже валюты на 2,3 миллиарда рублей в день, заявил Заботкин на пресс-конференции, которую транслировали на YouTube-канале регулятора. Экономист, доктор бизнес-администрирования (DBA), политический аналитик Валерий Корнеев объяснил простыми словами, о чем говорил Заботкин и чем это грозит населению.

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«Для Заботкина риски финансовой стабильности — это нарушение стабильности бюджета или нарушение финансовых операций в банковской системе. Ни то, ни другое не ожидается и даже невозможно. С точки зрения обычного человека в России проблема в том, что это ведет к резкому увеличению потребительских цен и инфляции», — пояснил экономист.

Причина в том, что Центробанк совместно с Минфином устроили финансовый голод с точки зрения поступления валюты в страну. Экспортерам разрешили не ввозить иностранные деньги в страну и разрешили вывозить достаточно большие объемы тем, кто продает активы в России.

У нас получается искусственный голод на доллары и евро. Валерий Корнеев Экономист, доктор бизнес-администрирования (DBA), политический аналитик

Люди, которые хранят капиталы в иностранной валюте за границей, не станут ввозить доллары и евро в Россию, им это делать незачем, отметил Корнеев. Они понимают, что как только они ввезут в страну валюту, им придется часть ее продать. Цена на доллары и евро понизится, и у них ухудшится финансовое положение.

Увеличение стоимости доллара ведет к повышению цен импортируемых товаров, а это провоцирует инфляцию, пояснил экономист. В задачу Заботкина входит обеспечение устойчивости финансовой системы, о чем он и говорит, отметил Корнеев.

Финансовая стабильность с точки зрения Заботкина и улучшение бюджетных показателей — оно получается за счет населения. Валерий Корнеев

Старая тактика на новый лад

Корнеев считает, что Центробанку нужно применить тактику, которая дала хороший результат год назад. Тогда ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, но одновременно ввел реальный финансовый контроль, который не позволил вывезти из страны валюту в больших количествах. Именно это помогло сдержать и даже уменьшить стоимость доллара, уверен экономист.

«На самом деле это нам помогло сократить инфляцию и увеличить насыщение экономики деньгами. <…> Надо как-то Минфину и Центробанку подсобраться и не пытаться закрывать дыры бюджета увеличением курса рубля, то есть наполнением бюджета необеспеченными рублями, а все-таки сделать так, чтобы курс вернулся хотя бы к состоянию 80-85», — отметил Корнеев.

А для этого необходимо, чтобы в страну поступала валюта, нужен финансовый контроль над валютными потоками. В России есть правительственная комиссия, которая выдает разрешения на валютные сделки и вывоз средств из страны, подчеркнул аналитик.

РИА «Новости»

Надежда есть

В Центробанке произошли определенные изменения, которые дают надежду, что ситуация может измениться, рассказал Корнеев. Недавно с должности первого заместителя председателя ЦБ сняли Ксению Юдаеву, которая была «сильно либеральным» экономистом. Корнеев считает, что Юдаева действовала по указке МВФ.

«Она такая прям искренне уверенная в том, что либеральная глобализация с точки зрения финансов — это именно то, что нужно нашей стране», — пояснил свою позицию Корнеев.

Этот шаг, по мнению экономиста, дает надежду, что ЦБ «придет в себя» и ограничит вывоз валюты из страны. Также нужно обеспечить приток иностранных денег в Россию, например, запретив оставлять экспортную выручку за рубежом. Это поспособствует снижению курса доллара и укреплению рубля, считает Корнеев.

«Экспортеров нужно обязать продавать хотя бы 30% валютной выручки, которую они получают за рубежом и включить валютный контроль. Если даже включить контроль наполовину от тех мощностей, что были в прошлом году, курс доллара упадет», — уверен специалист.

Нормальный курс по его мнению — 80-85 рублей за доллар. Это комфортно и для экспортеров, и для импортеров. А сейчас наблюдается «значительный перекос».

О последствиях

Корнеев высказал предположение, что Центробанк неспроста допустил повышение курса доллара. Все дело в иностранцах, которые с большими скидками продают свои активы в России, и теперь они вынуждены платить по 100 рублей за доллар, чтобы вывести валюту за рубеж.

«У нас в стране остается достаточно большое количество этой выручки, которую иностранцы получают, продавая активы с огромной скидкой. В общем, все в плюсе, кроме народа, который рискует нарваться на достаточно серьезный рост потребительских цен. Следующим этапом будет всплеск инфляции», — отметил экономист.

Корнеев выразил надежду, что высокий курс доллара продержится еще месяц, а осенью вернется в комфортные рамки 80-85 рублей за доллар.