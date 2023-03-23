Эксклюзив 23 марта 2023, 14:49 Названа причина, по которой ЦБ смог укрепить рубль вопреки антироссийским санкциям Экономист Марголин: ЦБ действовал профессионально после введения санкций против России РИА «Новости»

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Банковская система России действительно оказалась устойчивее западной благодаря действиям Центробанка. Он принял правильное решение год назад, когда Запад начал вводить новые антироссийские санкции. В частности ЦБ, поднял ключевую ставку до 20%. Такое мнение в беседе с «360» высказал проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин.

«Россия превзошла Запад не только в банковской сфере. У нас моральное превосходство везде, где только можно», — заявил он.

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Когда против России ввели санкции, то сразу же произошло падение обменного курса рубля, началась инфляция. Марголин напомнил, что тогда президент США Джо Байден прогнозировал курс в районе 200 рублей за доллар. Однако этого не случилось.

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«Нужно признать, что Центральный банк РФ действовал очень профессионально. Была поднята ключевая ставка до 20%. Это удержало деньги людей в банках. Выросли процентные ставки по депозитам, людям не было смысла забирать деньги из банковской системы», — сказал он.

По его словам, Silicon Valley Bank в США обанкротился во многом потому, что политика финансовой организации была достаточно рискованная, и люди нашли возможности для более привлекательных вложений. В итоге американцы стали в массовом порядке отзывать свои депозиты.

«Ни один банк не может выдержать массового набега вкладчиков за своими деньгами», — отметил собеседник «360».

По последним данным, инфляция продолжает снижаться, к концу года ожидается выход на целевой ориентир в 4%, добавил проректор РАНХиГС.

«Глобальные риски настолько велики, что до конца все спрогнозировать нельзя. Центробанк ведет себя очень профессионально несмотря на то, что есть люди, которые его критикуют. Но результаты говорят сами за себя», — подчеркнул экономист.

Что касается других валют, помимо доллара и евро, то банки уже начинают предлагать финансовые инструменты в юанях.

«Мы видим, что происходит дедолларизация глобальной экономики, но темпы ее умеренные. Мне кажется, что если не будет глобальных катаклизмов, то эта тенденция будет продолжаться», — высказал мнение Марголин.

Доля юаня в корзине будет расти, но ажиотажа не будет, заключил он. Ранее журнал Forbes назвал российские банки более устойчивыми к экономическим сложностям, чем финансовые организации на Западе. Колумнист издания Кеннет Рапоза считает, что рубль лишь укрепился за последнее время.