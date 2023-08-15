Важное 15 августа 2023, 10:33 ЦБ повысил ключевую ставку до 12% годовых ЦБ на внеочередном заседании поднял ключевую ставку до 12% РИА «Новости»

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Банк России поднял ключевую ставку до 12%. Решение об этом приняли на внеочередном заседании совета директоров, сообщила пресс-служба регулятора.

Поднять ключевую ставку сочли необходимым в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, добавили в ЦБ.

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Представители Банка России обратили внимание, что инфляционное давление в настоящее время продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции подрос до 4,4%, а темпы прироста цен продолжают ускоряться.

«В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году», — пояснили в регуляторе.

В пресс-службе подчеркнули, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

«По нашему прогнозу, годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году», — добавили в Центробанке.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировали на 15 сентября.