Деньги 14 августа 2023, 09:37 Доллар на Московской бирже поднялся выше 100 рублей Мосбиржа: курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей РИА «Новости»

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Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом стало известно из данных торгов.

По данным на 9:08 (по московскому времени) американская валюта поднялась на 0,58%, до 100,0075 рубля. Уже к 9:11 (по московскому времени) доллар ускорил рост до 100,18 рубля, увеличившись на 0,75%.

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Кроме того, евро прибавил 0,73%, поднявшись до 109,57 рубля, а юань вырос на 0,59% — до 13,776 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что россияне смогут рассматривать гонконгский доллар в качестве альтернативы европейской и американской валютам.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой заявил, что спецоперация и введение западными странами антироссийских санкций сдержали курс доллара. Дело в том, что в стране на несколько месяцев приостановился импорт.