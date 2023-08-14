14 августа 2023, 09:37
Доллар на Московской бирже поднялся выше 100 рублей
Мосбиржа: курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей
Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом стало известно из данных торгов.
По данным на 9:08 (по московскому времени) американская валюта поднялась на 0,58%, до 100,0075 рубля. Уже к 9:11 (по московскому времени) доллар ускорил рост до 100,18 рубля, увеличившись на 0,75%.
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Кроме того, евро прибавил 0,73%, поднявшись до 109,57 рубля, а юань вырос на 0,59% — до 13,776 рубля.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что россияне смогут рассматривать гонконгский доллар в качестве альтернативы европейской и американской валютам.
Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой заявил, что спецоперация и введение западными странами антироссийских санкций сдержали курс доллара. Дело в том, что в стране на несколько месяцев приостановился импорт.
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