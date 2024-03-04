Деньги 04 марта 2024, 16:56 Предмет споров и сомнений. Что такое цифровой рубль и почему ему не доверяют Аналитик Голубовский объяснил, почему ЦБ не торопится вводить цифровой рубль Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

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Цифровой рубль уже несколько лет готовят ко вводу в массовый оборот. Сейчас новая форма валюты находится в пилотной стадии. Когда каждый желающий сможет открыть кошелек с виртуальными деньгами — пока неизвестно. До сих пор «цифра» — предмет споров и сомнений финансистов и экономистов. Почему ЦБ по планам так и не ввел валюту в оборот и действительно ли ее нужно сторониться, узнал «360».

Массовая «цифра»

Центробанк еще в 2021 году создал прототип платформы цифрового рубля. Спустя несколько лет тестирования, в 2023 году, регулятор объявил о старте пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением узкого круга клиентов 13 банков.

Закон, позволяющий внедрять цифровой рубль, вступил в силу с 1 августа 2023 года по указу президента Владимира Путина. В отличие от криптовалюты, цифровой рубль эмитирует исключительно Банк России — его обеспечили золотовалютными резервами и привязали к стоимости национальной валюты.

Для физлиц стоимость операций с цифровым рублем бесплатна, а для бизнеса она составит 0,3% от размера платежа. Тарифы начнут действовать с 2025 года.

При тестировании и вводе в оборот «цифры» участвовали крупнейшие российские финансовые организации, в частности Альфа Банк, Совкомбанк, ВТБ. Присоединиться к пилотному проекту планируют еще 19 банков, такие как Тинькофф Банк, Сбербанк, Банк Русский Стандарт и другие. Затем регулятор подключит страховщиков и брокеров.

Тем не менее ЦБ предстоит как минимум год тестировать цифровой рубль, прежде чем новую — третью — форму денег начнут массово внедрять в оборот.

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

За 2023 год доля безналичных платежей в розничном обороте России выросла примерно на 6,4% и составила 83,4%. Еще 1 марта, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что это один из самых высоких показателей в мире. Об этом сообщила газета Pravda.ru со ссылкой на встречу Ассоциации банков России.

Но финансовые власти надеются, что постепенно пропорция между наличными и безналичными расчетами сместится в пользу цифровых рублей, которые позволят сделать систему более прозрачной.

«В рамках пилотного тестирования отрабатывают процессы открытия и пополнения электронных кошельков, переводов между физическими лицами, оплаты товаров. Пилот идет по плану. В нем сейчас участвуют 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торгово-сервисных предприятий из 11 городов», — уточнила Набиуллина.

Раньше в качестве ориентира массового внедрения в России цифровых рублей упоминали то 2025 год, то период 2025–2027 годов. То же самое было и с тестированием — сначала объявляли о 2022 годе, затем график сместили на несколько лет. На официальном сайте регулятора пока указали, что «это масштабный проект», спешить с которым специалисты не планируют.

«Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между клиентами, оплата покупок и услуг по QR-коду). <…> Решение о масштабировании новой формы валюты будут принимать по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников», — пояснил ЦБ.

Логотип цифрового рубля Банка России и купюра 50 рублей Банка России. Фото: Алексей Майшев / РИА «Новости»

К слову, когда Центробанк только объявил о тестировании цифрового рубля и его массовом внедрении в финансовую систему, большинство россиян скептически отнеслись к инициативе получать зарплату и пенсию в «цифре». В свою очередь, глава Банка России заявила: переход на цифровые рубли абсолютно добровольный, и «никто никого насильно загонять не будет».

Что такое цифровой рубль и зачем он нужен

Цифровой рубль — это новая, третья форма денег. Другими словами, это цифровая наличность, объяснил «360» аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. Первая форма валюты — наличные деньги, которые люди, условно, носят в кошельке, вторая — электронные средства на банковской карте и в личном клиентском кабинете.

«Есть бумажки и безналичные рубли на банковских счетах. Все они подлежат части кредитной системы. Вдобавок к кредитным и наличным деньгам создают „цифру“ — очень модный тренд в мире, который задал появление криптовалюты», — рассказал эксперт.

По его словам, эту технологию решили поддержать традиционные финансовые институты и выпускать цифровые деньги как дополнительную форму национальной валюты.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Но путать понятия криптовалюты и цифровых денег не стоит. Это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента, и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровой рубль — это национальное денежное средство, форма национальной валюты.

Цифровой рубль будут использовать как средство платежа без опции накопления: открывать вклады, начислять проценты и бонусы кэшбэка за операции, а также брать кредиты в нем нельзя.

Кроме того, выпускать цифровые рубли и контролировать оборот будет только Банк России, уточнил собеседник «360».

Для простоты можете считать, что у вас есть еще один безналичный счет. С точки зрения наблюдения и управления, цифровые рубли — хороший момент для самого регулятора. Для потребителя — хорошо, что здесь вообще нет никаких рисков. Дмитрий Голубовский финансовый аналитик

Эксперт привел пример: если любой банк, где у человека открыт счет, обанкротится, то клиент в пределах программы страхования вкладов сможет получить компенсацию. Свыше этого, по словам Голубовского, — предмет судебных разбирательств. С цифровыми счетами подобные ситуации невозможны.

«На электронных кошельках ЦБ клиент теоретически может хранить сколько угодно денег. Поскольку это деньги непосредственно регулятора, то с ними ничего не будет. Но сейчас, после нескольких тестов, у них остаются технологические проблемы ввода этой валюты в оборот. Сразу понятно, что такую форму сложно реализовать именно с технологической точки зрения», — порассуждал аналитик.

Он подчеркнул: на плечи IT-специалистов, разрабатывающих процесс и систему транзакций и обслуживающих серверы по программному обеспечению, упала сильнейшая нагрузка. Первые тесты показали проблемы при критических нагрузках.

Систему будут все равно улучшать. По плану ее должны были ввести весной 2023 года, но до сих пор этого не сделали. Все оказалось не так просто. Еще год они будут все доводить до ума, поскольку это очень сложная задача с точки зрения IT. Дмитрий Голубовский финансовый аналитик

Собеседник «360» объяснил, что программистам и специалистам по кибербезопасности предстоит нелегкая работа в сфере финансовой защиты электронных кошельков, ведь цифровой рубль — это, прежде всего, государственные деньги, а не какая-то частная платежная система.

Когда введут цифровой рубль

Команда Центробанка активно проводит тестирование. Во время встречи Ассоциации банков России первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что с помощью «цифры» уже провели 25 тысяч операций: около 19 тысяч — это переводы между физическими лицами, еще примерно шесть тысяч — оплата товаров и услуг.

«Вначале, конечно, мы видели ошибки на стороне банков. Напомню, что они здесь выступают как посредники, через их мобильное приложение человек открывает кошелек и дальше проводит операции. Но банки очень оперативно все ошибки устраняли, и на сегодня мы таких ошибок не видим. И сейчас мы проводим операции в несколько секунд», — уточнила она.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Некоторые эксперты еще на этапе «пилота» допустили, что переход на цифровой рубль будет замедленным, в чем-то неполным и даже, вероятно, отчасти формальным.

«В переходе на цифровой рубль сейчас нет какой-либо серьезной потребности: банковские карты принимают почти везде, а там, где платеж картой осуществить нельзя, чаще всего допустимы операции по системе быстрых платежей или переводом внутри банка», — рассказал «Независимой газете» руководитель регионального отделения Партии роста в Липецкой области Вадим Ковригин.

Фото: Алексей Майшев / РИА «Новости»

Но, по данным ЦБ, если один человек переведет цифровые рубли, то второй в любой момент сможет мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка. Однако даже таких аргументов недостаточно, чтобы нивелировать сомнения и недоверие как финансистов, так и россиян в целом к третьей форме валюты.

«Посмотрим, что из этого получится. Процесс очень сложный и трудоемкий», — заключил Дмитрий Голубовский.