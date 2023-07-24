24 июля 2023, 14:02
Путин утвердил закон о цифровом рубле
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей платформы
Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Закон, утвержденный главой государства, предполагает внедрение цифрового рубля, а также создание соответствующей платформы. Теперь у российской национальной валюты будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.
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Операции с цифровым рублем можно будет совершать через специальную платформу, оператором которой станет Центробанк. Подписанный Путиным закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу с 1 августа 2023 года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что многие страны сейчас внедряют собственные цифровые национальные валюты. В платформу цифрового рубля заранее заложили возможность трансграничного международного взаимодействия, отмечала председатель ЦБ. Массово внедрять новый формат национальной валюты в России начнут не раньше 2025 года.
Владимир Путин
Цифровой рубль
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