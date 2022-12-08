Деньги 08 декабря 2022, 22:36 Цифровой рубль введут в России. Он поможет следить за транзакциями и сделает их дешевле Аналитик Поярков: цифровые рубли ничем не будут отличаться для россиян от обычных

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Законопроект о цифровом рубле внесут в Госдуму на рассмотрение уже на следующей неделе. Новый вид безналичных расчетов поможет контролировать транзакции. Он не имеет отношения к криптовалюте, так как представляет собой платежное средство. Следить за всеми перемещениями цифровых рублей будет Центробанк. Для россиян кардинально ничего не изменится, так как виртуальная валюта ничем не будет отличаться от уже существующей.

Деньги в виде кода

О передаче депутатам законопроекта о цифровом рублей сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В эфире телеканала РБК он выразил надежду, что документ внесут на следующей неделе.

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«Там никаких противоречий принципиального характера нет, просто редакционные нюансы, которые надо будет прописать, поэтому на следующей неделе 99% законопроект будет внесен», — заявил он.

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Осенью 2020 года Центробанк говорил о пилотном проекте по цифровому рублю. Его планировали запустить к концу 2021 года. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что вытеснения какого-то вида денег не произойдет, а виртуальная валюта станет их третьей формой. Это значит, что она окажется в одном ряду с наличными деньгами и счетами в банках.

РИА «Новости»

Цифровые деньги решили сделать в виде уникальных цифровых кодов. Россияне смогут завести электронные кошельки, чтобы расплачиваться за товары и услуги. Выпускать виртуальные рубли будет Центробанк. Их признают равноценной формой национальной валюты. Принимать цифровые деньги будут везде, как наличные и банковские карты.

Строчка в базе данных

Как пояснил «360» член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков, цифровой рубль является очень удобным инструментом. Центробанк создает его для обращения расчетов.

«Для пользователя он ничем не будет отличаться от обычного рубля. Он не имеет практически ничего общего с криптовалютой. Его нельзя назвать анонимным, так как он абсолютно централизованный», — отметил эксперт.

Цифровой рубль существует под полным контролем ЦБ в созданной им экосистеме. Основное преимущество нового платежного средства заключается в крайне низких транзакционных издержках.

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«Условно говоря, для того, чтобы обычный рубль перешел из моего кошелька в ваш кошелек, должны быть задействованы три банка — мой, ваш, а также Центральный банк. Это огромные вычислительные мощности, сопровождение безопасности. Эта дорогая транзакция в цифровом рубле будет просто строчкой в базе данных, фактически ничего не стоящая», — подчеркнул Поярков.

Переводы цифровых рублей будут несопоставимо дешевле привычных, так как речь идет об обычном коде. Использование нового вида безналичных расчетов член экспертного совета назвал огромным плюсом.

Возможные риски

Виртуальные деньги позволят Центробанку отследить, кому и на что они ушли. Они помогут бороться с теневым сектором экономики. Уклоняться от уплаты налогов и вести другую противозаконную деятельность станет сложнее. На всех бумажных банкнотах тоже есть идентификатор, состоящий из серии и номера, но отслеживать их нереально.

Изначально новое платежное средство хотели ввести для контроля за средствами, выделяемыми на нацпроекты. Но потом проект решили расширить. Как отмечал ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев, цифровые рубли будут обеспечены материальными и интеллектуальными активами государства.

«Это не что-то такое эфемерное. Это реальные деньги, просто в цифровом виде. Как любые деньги, они обеспечены народным достоянием — ВВП и так далее. Имеют реальное обеспечение, не в воздухе существуют, а привязаны к экономике», — пояснял он.

По словам Коренева, риски будут такие же, как у безналичных платежей. Не исключены утечки персональных данных, и появление новых уловок мошенников. При этом в Центробанке за последние пару лет должны были придумать способы увеличения защиты виртуальной валюты.

Больше всего цифровые рубли будут востребованы среди молодежи. Пенсионеры смогут получать ими пенсию, но вряд ли откажутся от привычной наличности.