Деньги 14 февраля 2024, 15:22 ЦБ выступил за введение лимита за внесение наличных через банкоматы ЦБ предложил лимит по внесению наличных через банкомат с токенизированных карт РИА «Новости»

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Введение лимита на объем вносимых наличных через банкомат с токенизированной карты или через банковское приложение поможет в борьбе с мошенниками. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что злоумышленники способны убедить потенциальную жертву оформить на себя кредит, а наличные — внести через банкомат на так называемый безопасный счет через приложение или токенизированную карту.

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Это приводит к тому, что плательщик остается невидимым для системы: вместо данных карты формируется обезличенный цифровой код. В результате пострадавшим потом сложно доказать наличие транзакции.

«Чтобы этого не было, нужно рассмотреть вопрос по установлению лимитов для внесения наличных по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал», — заявила Набиуллина.

Председатель Центробанка добавила, что по статистике, каждый четвертый рубль, попавший в руки злоумышленников, пострадавшие взяли в долг. Предложение о лимите должно помочь с мошенничеством в кредитной сфере.

В опубликованном в минувший вторник, 13 февраля» обзоре Центрального банка о хищениях средств россиян говорится, что по итогам 2023 года мошенники получили 15,8 миллиарда рублей. Основными схемами хищений оказались списания с банковских карт и банковских счетов, а также переводы через Систему быстрых платежей.