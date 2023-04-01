Эксклюзив 01 апреля 2023, 22:25 Россиянам начислят пенсию в цифровых рублях. Переход на новые выплаты станет добровольным Экономист Корнеев: цифровая пенсия станет популярной среди россиян при правильной подаче РИА «Новости»

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Запущенный в тестовом режиме с 1 апреля цифровой рубль используют для начисления пенсий. Переход на новый формат станет добровольным и по сути ничем не станет отличаться от использования банковских карт. Единственным отличием станет место хранения данных о счетах. Вместо коммерческих структур за сохранение денег станет отвечать Центробанк. Это гарантирует выплаты и сохранность денег. Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» не исключил, что переход на цифровую пенсию может стать популярным среди россиян, если эту идею правильно преподнесут.

Пенсии в цифре

Об использовании цифрового рубля для получения пенсий глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила еще в декабре 2020 года, когда проект только разрабатывался. Она пояснила, что переход станет добровольным, как выборе различного получения выплат который есть сейчас.

Российские пенсионеры могут получать деньги, в наличном виде через «Почту России», на банковскую карту или счет в кредитном учреждении. Экономист Валерий Корнеев отметил, что пожилые россияне уже сегодня отказываются от наличных средств в пользу карт.

«Я смотрел оценки, порядка 40−45% пенсионеров той или иной форме карточками пользуются. И этот процесс ускоряется, потому что это удобно. Карточки принимаются везде. Наличные больше привычны для совсем пожилых людей, но даже они чаще выбирают карты», — оценил он возможность перехода на цифровые пенсии.

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Экономист напомнил, что полное название нового вида российских денег — Цифровая валюта Центрального банка. То есть ее выпускает, хранит и отвечает за нее только регулятор. При этом разницы в курсах с наличными деньгами нет никакой.

По оценке эксперта, переход на цифровую пенсию нужно стимулировать, чтобы заинтересовать пожилых россиян. В качестве примера Корнеев привел рекламу частных банков, которые при открытии пенсионного счета предлагают людям получить две тысячи рублей на руки.

«Пенсионерам делать нечего, а тут дополнительные деньги, чтобы пенсию из одного банка перевести в другой. На это уходит час или два», — пояснил экономист.

Он добавил, что здесь важно заинтересовать пенсионера, какими-то новыми качествами цифровой пенсии. Пока же цифровой рубль только позволяет сохранить государственный бюджет, через который оплачиваются транзакции частных банков.

Кошельки без интернета

Экономист Корнев рассказал, что сейчас рассматривается идея запустить для цифрового рубля так называемые кошельки, чтобы владельцы могли оплачивать покупки в местах, где нет интернета.

«Сейчас идет разговор о том, что на чипе карты можно размещать дополнительный кошелек. Один основной, который через который проходят транзакции в Центробанке, а второй такой же, но позволяющий использовать покупки в местах, где есть проблемы с интернетом», — отметил эксперт.

По его словам, само внедрение цифрового рубля и перехода на цифровые пенсии выгодно Центробанку, потому что у него сократятся затраты на комиссии для банков, а простые люди никакой разницы не почувствуют.

РИА «Новости»

Тестовый режим

Пока цифровой рубль в свободное обращение не поступил. Закон, который регулирует новый тип российской валюты прошел только одно чтение в Госдуме.

Председатель комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия», заявил, что голосование по законопроекту пройдет до конца апреля, а сам цифровой рубль появится в свободном доступе только в мае.

По решению Центробанка в эксперименте примут участие только 13 финансовых организаций, но даже к тестированию они смогут приступить только после одобрения законопроектов. Но количество операций ограничат покупками и переводами между счетами реальных клиентов. Начисление цифровых рублей в виде пенсий — дело перспективы.