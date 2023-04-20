Деньги 20 апреля 2023, 13:11 Центробанк назвал максимальную сумму бесплатного пополнения цифрового кошелька Набиуллина: Центробанк установит лимит пополнения счета в цифровых рублях 300 тысяч рублей piqsels

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После завершения пилотного проекта по внедрению цифрового рубля пользоваться им смогут все желающие. Лимит пополнения установят на уровне 300 тысяч рублей в месяц, заявила в Госдуме председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее выступление процитировала пресс-служба.

«Мы хотим скорее войти в пилот по цифровому рублю. После анализа его результатов мы сможем предложить цифровой рубль уже большему кругу желающих», — объявила она.

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Россияне смогут бесплатно пользоваться цифровым кошельком при месячном лимите переводов и пополнений на сумму 300 тысяч рублей. Эльвира Набиуллина уточнила, что это как минимум в три раза больше, чем при использовании системы быстрых платежей.

Тестирование цифрового рубля с участием клиентов 13 коммерческих кредитно-финансовых организаций стартовало 1 апреля, а реальные операции запланировали начать проводить в мае — после принятия пакета законопроектов. Цифровой кошелек на добровольной основе используют для начисления пенсий.