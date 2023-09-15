Деньги 15 сентября 2023, 17:58 Наличные никуда не денутся. Набиуллина развеяла главные мифы о цифровом рубле Набиуллина: использование цифрового рубля добровольное, наличные не исчезнут РИА «Новости»

Читать 360tv в

Использование цифрового рубля будет добровольным, как и сдача биометрии, а наличные никуда не исчезнут. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Это наша принципиальная позиция: человек должен сам выбирать, как ему осуществлять расчеты — использовать цифровой рубль, наличные, карты, онлайн-переводы по QR-коду. Мы создаем возможности выбора», — заявила руководитель Центробанка.

Реклама

По словам Набиуллиной, россияне все больше переходят на более удобные для них способы оплаты, однако спрос на наличные был и остается.

«Наличные мы продолжаем развивать, даже новый ряд банкнотный делаем, с новым номиналом, поэтому наличные никуда не исчезнут», — успокоила глава ЦБ.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может стать международным платежным средством к 2025 году. Испытания отечественной цифровой валюты начались в августе этого года.