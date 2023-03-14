Деньги 14 марта 2023, 18:16 Банковская система США начала проседать. За кризис Байден поплатится постом президента Экономист Змиев заявил, что банки США подкосили ставки Федеральной резервной системы freepik

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Американские банки проседают. После банкротства крупного игрока финансового рынка успокаивать людей вышел сам президент США Джо Байден. Это неудивительно, ведь он самое заинтересованное лицо: если люди в панике заберут все активы, финансовый кризис в стране начнется намного раньше и второго президентского срока точно не будет.

США начали терять банки

Один из крупнейших банков Соединенных Штатов Америки Silicon Valley Bank, или SVB, обанкротился в минувшие выходные. Он был 16-м по величине и занимался кредитованием стартапов. В числе клиентов значились настоящие гиганты IT-сектора — Apple, Google и Tesla.

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Крах SVB привел к закрытию Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Специалисты уверены, что на этом потрясения для банковской системы США не закончатся.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил в экономических проблемах нынешнюю власть и не исключил, что страну ждет новая Великая депрессия. Нынешний глава Белого дома Джо Байден в ответ заявил, что во всем виноват, напротив, сам миллиардер.

Начало Великой депрессии: уборщик сметает акции, которые превратились в мусор. США, 1929 год / Викимедиа

Россиян защитили санкции

Опросы рядовых американцев показали, что больше всего их подкосила инфляция и растущие расходы. Почти треть жителей США имеют нешуточные финансовые проблемы и перешли в режим выживания, сообщил сайт Fox Business.

Еще больше людей уверены, что облегчения в этом году ждать не придется — наоборот, инфляция ухудшится. Однако находятся и оптимисты, которые думают, что смогут улучшить свое финансовое положение. Некоторые верят, что это произойдет до 2024 года.

Телеканал «360»

Обрушение Silicon Valley Bank задело не только население Соединенных Штатов. Крах банка стоил миллионов долларов пенсионным фондам целого ряда государств, в том числе в Европе и Азии, написал американский журнал Newsweek.

Зато банковские активы россиян в безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что благодаря санкциям страна застрахована от кризиса, который начинает разворачиваться за океаном.

«Нет худа без добра. Наша банковская система определенным образом связана с некоторыми сегментами международной финансовой системы, однако находится под незаконными ограничениями», — напомнил Песков.

Кризис в США был ожидаем

Политолог, экономист и бизнесмен Евгений Змиев рассказал «360», что события в США были предсказуемы. SVB — не последний банкрот. Мировой экономический кризис 2008 года тоже начинался с проблем у крупных банков.

«Пока действует система страховок и защиты вкладчиков — физических лиц американских банков. Байден заявляет, что стабильности ничего не угрожает и все вкладчики гарантированно защищены и получат то, что им причитается», — сказал Змиев.

По его словам, в случае кризиса доказать американскому населению, что банки устойчивы, финансовая система стабильна и их капиталам ничего не угрожает, невозможно.

Все понимают: стоит вкладчикам начать забирать вложения — и банковская система США сильно зашатается. Уже сейчас ее стабильность под большим вопросом. А ведь не за горами президентские выборы.

Только политические усилия властей, устные интервенции способны как-то остановить панику. Хотя мы прекрасно понимаем, что это только начало. Реальные кризисы в экономических вопросах приведут к тому, что новые банки, которые будут появляться, станут также банкротиться. Евгений Змиев

Антироссийские санкции не напрямую влияют на проблемы в экономике Соединенных Штатов, подчеркнул Змиев. Тем не менее такие меры против Москвы ограничивают движение капитала, и американские банки не могут зарабатывать на российском рынке.

«Им не хватает доходности, прибыльности, чтобы повышать свою устойчивость. То есть вклад антироссийских санкций есть, но все-таки решающий фактор — повышение Федеральной резервной системы США своих ставок», — пояснил Змиев.

Урон наносит и несбалансированная рисковая политика руководства той или иной кредитной организации при работе со средствами вкладчиков, подытожил собеседник «360».