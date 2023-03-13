Мир 13 марта 2023, 11:29 Трамп допустил начало новой Великой депрессии в США Экс-президент Трамп допустил новую Великую депрессию и обвинил власти в крахе экономики White House

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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил в текущих экономических проблемах Соединенных Штатов действующего американского лидера Джо Байдена. Политик не исключил, что страну ждет новая Великая депрессия. Такое мнение Трамп высказал в своей соцсети Truth Social.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <…>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год — прим. ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году», — написал он в воскресенье в своей социальной сети Truth Social.

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Трамп добавил, что доказательством его слов является банкротство американских банков. Одним из них оказался Silicon Valley Bank. Он в основном работал с участниками технологического сектора и компаниями, которые финансируются с использованием венчурного капитала. Его банкротство оказалось самым крупным в Соединенных Штатах с момента финансового кризиса 2008 года.

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Великой депрессией называют мировой экономический кризис, который начался 24 октября 1929 года с биржевого краха в Штатах и продолжался до 1939 года. Больше всего из-за него пострадали промышленные города, без работы оказались 14 миллионов человек.