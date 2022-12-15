15 декабря 2022, 15:32
Федеральная резервная система США подняла базовую ставку до 4,5% годовых
Исполняющая функции центробанка Федеральная резервная система США увеличила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
В текущий момент ставка составляет 4,25-4,5% годовых. Отмечается, что в резерве США замедлились процессы и темпы по повышению ставок.
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По данным сайта, такое решение ФРС США в виде увеличения процентной ставки оказалось прогнозируемым и ожидаемым.
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