Мир 15 декабря 2022, 15:32 Федеральная резервная система США подняла базовую ставку до 4,5% годовых

Читать 360tv в

Исполняющая функции центробанка Федеральная резервная система США увеличила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

В текущий момент ставка составляет 4,25-4,5% годовых. Отмечается, что в резерве США замедлились процессы и темпы по повышению ставок.

Реклама

По данным сайта, такое решение ФРС США в виде увеличения процентной ставки оказалось прогнозируемым и ожидаемым.

Реклама