Мир 12 марта 2023, 20:11 Банковской системе США предрекли «катастрофический кризис» Axios: США грозит кризис банковской системы из-за краха банка Silicon Valley РИА «Новости»

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США находится в шаге от серьезного кризиса банковской системы. Это произойдет, если администрация президента Джо Байдена не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB) в ближайшие часы. Об этом завило издание Axios.

«Президенту Байдену угрожает катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков банков SVB до завтрашнего открытия филиалов», — говорится в материале.

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По словам авторов публикации, если вкладчики SVB не будут восстановлены к утру понедельника, сотни миллиардов долларов корпоративных депозитов, вероятно, утекут из региональных банков.

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Вчера, 11 марта, стало известно о банкротстве SVB. Это самый крупный банк, который рухнул в Америке после кризиса 2008 года. Банк занимался финансирование стартапов. Из-за его закрытия бизнесменам, вероятно, придется сокращать работников, так как хранящиеся в банке деньги потеряны или, в лучшем случае, заморожены

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что одними из первых негативные последствия банкротства SVB ощутили жители Великобритании, так как в этом банке обслуживаются тысячи британских технологических компаний разного уровня.