Деньги 13 марта 2023, 06:33 Банкротство банка Silicon Valley Bank спровоцировало закрытие Signature Bank Регулятор закрыл банк Signature Bank из-за системных рисков после банкротства SVB РИА «Новости»

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Правительство штата Нью-Йорк решило закрыть банк Signature Bank из-за системных рисков, которые вызвало банкротство Silicon Valley Bank из Калифорнии. О таком решении регулятора объявили в совместном заявлении министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и руководитель Федеральной корпорации страхования вкладов Мартин Грюнберг, сообщило агентство «Прайм».

Они предупредили вкладчиков о закрытии Silicon Valley Bank и добавили, что вслед за ним прекратит существование другой банк — в Нью-Йорке. Такое решение приняли власти штата.

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«Объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк», — объявили чиновники.

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Вкладчики обеих кредитных организаций получат доступ к своим сберегательным счетам 13 марта.

Банк SVB закрыли 10 марта из-за повышения ключевой ставки ФРС, и после кризиса 2008 года это стало самым крупным банкротством банка в США. Вслед за объявлением регулятора штата Калифорния другие аналогичные кредитные организации, вроде First Republic, Signature Bank и Western Alliance, стали сбрасывать свои акции из опасений банкротства. СМИ предупредили о грядущем кризисе банковской системы США.