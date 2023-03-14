Важное 14 марта 2023, 13:10 Кремль заявил о защищенности банковской системы России от кризиса Песков: банковская система России застрахована от кризиса, который разворачивается в США РИА «Новости»

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Банковская система в России защищена от кризиса, развернувшегося в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, негативное воздействие на американские банки в некотором роде связано с санкциями, введенными западными странами против России.

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«Нет худа без добра. Наша банковская система определенным образом связана с некоторыми сегментами международной финансовой системы, однако находится под незаконными ограничениями. В этом смысле Россия застрахована от кризиса, который начинает разворачиваться за океаном», — сказал Песков.

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В прошлую пятницу, 10 марта, о своем банкротстве объявило руководство Silicon Valley Bank. Причиной такого решения стало повышение Федеральной резервной системой базовой ставки, после чего казначейские облигации США резко потеряли в стоимости.

Президент США Джо Байден в крахе банка обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа, при котором для финансовых структур ослабили некоторые ограничения.