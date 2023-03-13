Мир 13 марта 2023, 22:55 Байден обвинил Трампа в крахе американских банков Байден назвал причиной краха банков отмену требований к ним со стороны Трампа РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в крахе американских банков. В ходе выступления о проблемах банковской системы США, трансляцию которого вели местные телеканалы, Байден сослался на отмену «некоторых требований» со стороны бывшей администрации.

«Во время администрации Обамы-Байдена мы внедрили жесткие требования к банкам, таким как Silicon Valley Bank и Signature Bank, чтобы кризис, который мы видели в 2008 году, снова не повторился. К сожалению, предыдущая администрация отменила некоторые из этих требований», — сообщил Байден.

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Речь идет о закрытии Silicon Valley Bank (SVB) в Калифорнии, что стало самым крупным банкротством США со времен финансового кризиса 2008 года. На крах банка повлиял рост ключевой ставки ФРС, который отразился на обесценивании активов на балансах многих финансовых институтов.

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Это не единственный банк, потерпевший крах в США: 8 марта объявил о закрытии крипто-ориентированный банк Silvergate, 12 марта — аналогичный нью-йоркский Signature Bank.

Ранее председатель Еврогруппы Паскаль Донохью заявил, что банковская система ЕС находится в хорошем состоянии даже с учетом банкротства в США.