Криминал 07 декабря 2023, 00:51 Чужой для всех? Главное об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье Экс-депутата Рады Илью Киву убили в Подмосковье, стреляли дважды Соцсети/Илья Кива

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Тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли на территории гостиничного комплекса в Одинцовском городском округе Подмосковья. Ответственность за его убийство взяли на себя украинские спецслужбы. По данным российских криминалистов, политика застрелили из неустановленного оружия. Следователи завели уголовное дело об убийстве. За 46 лет своей жизни Кива неоднократно попадал в крупные скандалы и радикально менял политические взгляды. Он никогда не стеснялся в выражениях, если с чем-то был не согласен.

Что известно к этому часу?

Тело Ильи Кивы обнаружили вечером в среду, 6 декабря, на территории комплекса «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского городского округа. По данным «Московского комсомольца», труп политика нашел один из сотрудников, который вызвал на место правоохранителей.

Telegram-канал Mash сообщил, что убийство произошло в прогулочной зоне, где вечером никто не ходил, поэтому тело Кивы нашли только через час после работы киллера. По неподтвержденным данным, ликвидатор выстрелил в политика дважды. Первая пуля попала в грудь, а второй выстрел стал контрольным в голову.

Версии и причины убийства

По одной из версий, киллера на политика могла навести его сожительница. Сейчас ее допрашивают сотрудники Следственного комитета. В частности, они пытаются узнать не появилось ли в окружении убитого ранее незнакомых людей, а также с кем он общался в последнее время. Личность женщины криминалисты не раскрыли.

Telegram-канал Baza выяснил, что сожительница Кивы заявила о том, что он всегда соблюдал меры предосторожности. Видео для своего Telegram-канала он записывал в лесополосе отеля, чтобы не выдать свое местонахождение. По одной из версий, в день убийства Кива мог снова выйти на улицу для записи ролика. Но там его уже ждал киллер.

Ответственность за убийство Ильи Кивы уже взяли на себя спецслужбы Украины. Спикер Главного управления разведки страны Андрей Юсов в эфире телеканала «Общественное» заявил, что ликвидацией политика занимались специалисты СБУ.

«В России в ходе спецоперации СБУ ликвидировали экс депутата Верховной Рады Украины от запрещенной ныне ОПЗ Илью Киву. Такая судьба постигнет и других предателей», — сказал Юсов.

Официальный представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий отметила, что криминалисты отрабатывают все версии убийства и уже начали розыск причастных к ликвидации политика во всем Центральном федеральном округе.

Кому выгодна смерть Кивы?

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что украинские спецслужбы, взяв на себя ответственность за убийство Кивы, фактически продолжили политику террора и диверсий на российской территории. Он подчеркнул, что убийство опального политика стало четкой угрозой украинцам, которые сохранили пророссийские настроения.

Михайлов добавил, что убийство Кивы можно поставить в один ряд с покушением на Олега Царева. Он не исключил, что других украинских политиков, вставших на сторону России, ждет такая же судьба.

Личная страница Ильи Кивы / Соцсети

Политолог и председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо не исключил версию, что убийство стало личной местью президента Украины Владимира Зеленского опальному политику, который часто выступал с его критикой.

Короткий комментарий дала об убийстве Ильи Кивы главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале: «Свой среди чужих/чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела». Но проблема в том, что Илья Кива своими поступками показал, что он не только стал чужим для украинцев, но и в России не нашел своего места.

Кто такой Илья Кива?

Уроженец Полтавы и внук Героя Советского Союза Филиппа Кивы, будущий политик начинал свою карьеру в качестве простого механика, параллельно учась в нескольких вузах. После окончания юридического факультета он занял пост замначальника областного управления защите прав потребителей и тут же погорел на взятке. Несмотря на выписанный штраф, от наказания он ушел, попав под амнистию после государственного переворота 2014 года.

Личная страница Ильи Кивы / Соцсети

Во время акций протеста в Киеве Илья Кива познакомился с лидером «Правого сектора»* Дмитрием Ярошем и возглавил полтавское отделение националистической организации, а после и все структуры движения на востоке Украины.

Внимание на него обратил занимавший тогда пост главы МВД Арсен Аваков, который взял Киву под свое крыло. В правоохранительном ведомстве будущий депутат получил звание майора полиции и отправился в Донбасс командиром батальона патрульной службы «Полтавщина», где воевал против ополченцев.

Личная страница Ильи Кивы / Соцсети

На передовой Кива пробыл около года, а после возвращения сделал стремительную карьеру. За год он поменял кресло заместителя начальника областного управления на советника министра в звании подполковника.

Смена вектора

В 2016 году Кива задумался о политической карьере и попробовал свои силы на выборах в Раду, но не набрал нужного числа голосов. От ультраправых националистов начинающий политик переметнулся влево и стал членом «Социалистической партии Украины», которая выдвинула его в качестве кандидата на выборах президента 2018 года, где он не набрал даже половины процента.

Личная страница Ильи Кивы / Соцсети

Все это время Кива жестко высказывался о жителях Донецкой и Луганской народных республик. Он обещал расстреливать автобусы, идущие в Донбасс, говорил, что сторонников России нужно живыми закапывать в землю, требовал вернуть смертную казнь для предателей страны. Его высказывания встречали неоднозначную реакцию.

«Вчера было бурное обсуждение Кивы. Привыкайте. Вскоре вы не сможете обсуждать украинскую политику, не упоминая про Киву. Это молодой Трамп», — так писал о политике украинский националист Дмитрий Корчинский.

Все эти лозунги политик забыл после избрания в Верховную раду в составе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в 2019 году. Вектор своей риторики Илья Кива сменил резко, но градус радикализма снижать не стал.

Депутат критиковал бывшего президента Януковича, который не пустил танки на протестующих, а также призывал переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь Джорджа Флойда, которого он называл великомучеником.

Практически из каждого своего выступления в парламенте Кива устраивал перформанс. Он приходил на заседание в резиновой маске из фильма «Джокер», угрожал главе аграрного комитета разрезать его на части и съесть по кускам, грубо общался с журналистами.

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Самым крупным скандалом с участием Ильи Кивы стало его странное поведение во время заседания парламента. Депутат со скучающим лицом тер штаны в области паха. Момент попал в камеры журналистов и быстро разошелся по Сети. Комментируя свое поведение депутат сказал, что так делают все мужчины, потому что «у них есть гениталии».

Путь в Россию

Несмотря на свое поведение и непарламентские высказывания, Илья Кива хорошо чувствовал ситуацию. В январе 2022 года он уехал с Украины, опубликовав видео, в котором обвинил действующие власти в поддержке нацистов и фашистов.

После он объяснил свое решение об отъезде тем, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова завела на него дело о государственной измене за публикацию поздравления с днем рождения президента России Владимира Путина. После украинский суд заочно арестовал депутата и приговорил к 14 годам лишения свободы.

Личная страница Ильи Кивы / Соцсети

Побег Киве не простила даже принявшая его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Сопредседатель фракции Юрий Бойков назвал бывшего сторонника провокатором, который разжигал рознь, а не способствовал мирному процессу.

В Москве Илья Кива стал завсегдатаем ток-шоу российских телеканалов. Он не скрывал своего негативного отношения к действующему киевскому режиму и призывал продолжать специальную военную операцию до взятия Киева.

При этом Кива внимательно следил за политикой, которая происходила на Украине. В своем Telegram-канале он часто делал прогнозы, которые чаще всего не сбывались, но добавляли ему веса как оппозиционному эксперту.

Насколько искренними были его заявления, сказать нельзя. Кива радикально менял свои взгляды и чаще всего действовал из личных интересов.

*«Правый сектор» — запрещенная в России националистическая украинская организация.