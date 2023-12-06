Эксклюзив 06 декабря 2023, 19:47 Цель — запугать. Убийство Кивы могло стать личной местью Зеленского Политолог Мезюхо не исключил связи между убийством Кивы и местью Зеленского Keystone Press Agency / Global Look Press

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Убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы явно носит политический характер. Причем нельзя исключать варианта личной мести экс-нардепу со стороны президента Украины Владимира Зеленского, заявил в беседе с «360» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Это политическое убийство, которое призвано запугать украинских политиков, поддерживающих РФ и специальную военную операцию», — подчеркнул специалист.

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Мезюхо заметил, что Киве можно было бы задать много вопросов относительно его русофобских настроений в 2014 году. Но после начала СВО этот политик поддержал Россию и очень много выступал с критикой киевского режима, напомнил собеседник «360».

«Не могу исключать и версии в виде личной мести Зеленского. Не секрет, что он очень злопамятный человек. И, как политик, не раз это доказывал. Вероятность того, что СБУ причастна к этому, чрезвычайно велика», — добавил политолог.

Ранее гибель Кивы подтвердил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«В России в ходе спецоперации СБУ ликвидировали экс-депутата Верховной рады Украины от запрещенной ныне ОПЗ Илью Киву», — сказал он.