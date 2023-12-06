Мир 06 декабря 2023, 18:45 Смерть бывшего украинского депутата Рады назвали насильственной «Украинская правда» назвала ликвидацию Ильи Кивы операцией СБУ Илья Кива / Соцсети

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Ликвидация бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы — это специальная операция СБУ. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила газета «Украинская правда».

По словам собеседников журналистов, политика убили из стрелкового оружия в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

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По данным Telegram-канала Mash, тело Ильи Кивы нашли на территории парковой зоны отеля

«Московский комсомолец» уточнил, что в отеле Кива проживал постоянно. Там ему предоставили отдельный коттедж. Тело политика нашел один из сотрудников гостиничного комплекса. На место уже прибыли криминалисты, которые осмотрели тело и вошли в помещение, где жил погибший.

Илья Кива уехал в Россию зимой 2022 года. Тогда же в своем видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он заявил, что не готов противостоять российским войскам в случае вооруженного конфликта.

Решение политика осудили даже в его в партии «Оппозиционная платформа: За жизнь». Председатель фракции Юрий Бойко назвал Киву «провокатором», который помешал мирному урегулированию.